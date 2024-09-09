Никакой стабилизации под Покровском. Что делают войска РФ на главном направлении

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На Покровском операционном направлении, очевидно, противник завершает реализацию своего замысла по фланговому охвату и ликвидации плацдарма ВСУ восточнее р. Волчья в районе Невельского силами смежных флангов ГВ "Центр" и "Юг". И, похоже на то, что командование ВСУ не может этому помешать. Более того, решение об отходе войск на рубеж Горняк – Кураховка также им пока не принято (я пока не понимаю, чего оно ждет и на что оно надеется).

Передовые подразделения противника с севера (вероятно, 228-й мсп и 239-й тп 90-й тд, 114-я омсбр и частично 5-я омсбр 1-го АК) уже вклинились в с. Украинск (на восточной и юго-восточной окраине), взяли под контроль северную часть Галициновки и продвинулись к северо-восточной окраине Горняка.

В свою очередь, с юга передовые подразделения ГВ "Юг (5-я, 110-я и один батальон 114-й омсбр) пересекли р. Лозовая севернее Красногоровки и достаточно существенно продвинулись вдоль южного берега р. Лозовая по направлению Красногоровка – Александрополь.

Не мне объяснять, что будет дальше, если снова будут проволочки с приказом на отход передовых подразделений, по крайней мере за реку Волчья.

Удержать рубеж Желанное Первое – Желанное Второе (если тамошнее украинское командование надеется на это) также не получится. Противник УЖЕ находится на западном (противоположном) берегу Волчьей, и к тому же активно продвигается вдоль нее в южном направлении (Даниловка – Горняк).

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"Застряли в Селидово": почему ВС РФ "тормозят" на Покровском направлении, что задумал враг

Ситуацию может спасти надежное и гарантированное удержание ВСУ рубежа Горняк – Кураховка. Но что-то не похоже на то, что в нынешних условиях ВСУ на это способны.

Поэтому на месте наших руководителей, которые уже поспешили заявить о какой-то там "стабилизации" на Покровском направлении, я бы не делал таких громких и очевидно поспешных заявлений и выводов. Ну по крайней мере публично…

Да, определенные признаки того, что противнику все эти продвижения и "прорывы" даются нелегко и он вынужден уже перейти к очередному "перераспределению" своих сил и средств вдоль всей полосы наступления, таки есть.

Но, еще раз повторюсь, никакой "стабилизации" или "остановки" в действиях противника пока не наблюдается (он как атаковал в районе Новогродовки, Красного Яра, Гродовки и Новоторецкого, так и атакует). Тот факт, что у него там успехи минимальны (отбил пару наблюдательных пунктов), и в целом — притормозил, собственно, на Покровском направлении, объясняется исключительно тем, что сейчас он свои главные усилия сконцентрировал чуть южнее — в сторону Селидово и на ликвидации нашего плацдарма на р. Волчья в районе Невельского.

Поэтому кричать "ура" и бросать в воздух чепчики — очень и очень рано… потому что даже вообще не стоит.

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