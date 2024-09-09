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Думки Російсько-українська війна

Жодної стабілізації під Покровськом. Що роблять війська РФ на головному напрямку

Висловлювання деяких керівників щодо якоїсь стабілізації на Покровському напрямку військовий аналітик Костянтин Машовець вважає сильним перебільшенням. Якщо просування там і сповільнилося, то лише тому, що противник перейшов на Селидове.

Костянтин Машовець
Костянтин Машовець
Військовий експерт
eye 464
ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ | ЗСУ на Покровському напрямку доводиться непросто
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На Покровському операційному напрямку, очевидно, противник завершує реалізацію свого задуму щодо флангового охоплення та ліквідації плацдарму ЗСУ східніше р. Вовча в районі Невельского силами суміжних флангів УВ "Центр" та "Юг". Й, схоже на те, що командування ЗСУ не може цьому завадити. Ба більше, рішення про відхід військ на рубіж Гірник – Курахівка також ним поки не ухвалено (я поки не розумію, чого воно чекає й на що воно сподівається).

Передові підрозділи противника з півночі (ймовірно, 228-й мсп та 239-й тп 90-ї тд, 114-а омсбр та частково 5-а омсбр 1-го АК) вже вклинились в с. Українськ (на східній та південно-східній околиці), взяли під контроль північну частину Галицинівки та просунулись до півніно-східної околиці Гірника.

Своєю чергою з півдня передові підрозділи УВ "Юг (5-а, 110-а та один батальйон 114-ї омсбр) пересікли р. Лозова північніше Красногорівки й досить суттєво просунулись вздовж південного берега р. Лозова по напрямку Красногорівка – Олександропіль.

Не мені пояснювати, що буде далі, якщо знову будуть зволікання із наказом на відхід передових підрозділів, принаймні за річку Вовча.

Утримати рубіж Желанне Перше – Желанне Друге (якщо тамтешнє українське командування сподівається на це) також не вийде. Противник ВЖЕ знаходиться на західному (протилежному) березі Вовчої, й до того ж активно просувається вздовж неї у південному напрямку (Данилівка – Гірник).

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Ситуацію МОЖЕ врятувати надійне та гарантоване утримання ЗСУ рубежу Гірник – Курахівка. Але щось не схоже на те, що у нинішніх умовах ЗСУ на це здатні.

Тому на місці наших керманичей, які вже поспішили заявити про якусь там "стабілізацію" на Покровському напрямку, я б не робив таких гучних й очевидно поспішних заяв та висновків. Ну принаймні публічно…

Так, певні ознаки того, що противнику всі ці просування та "прориви" даються нелегко й він вимушений вже перейти до чергового "перерозподілу" своїх сил та засобів вздовж усієї смуги наступу, таки є.

Але, ще раз повторюсь, ніякої "стабілізації" чи "зупинки" у діях противника поки не спостерігається (він як атакував в районі Новогродівки, Красного Яру, Гродівки та Новоторецького, так й атакує). Той факт, що у нього там успіхи мінімальні (відбив пару спостережних пунктів), й загалом — пригальмував, власне, на Покровському напрямку, пояснюється виключно тим, що зараз він свої головні зусилля сконцентрував трохи південніше — у бік Селидового та на ліквідації нашого плацдарму на р. Вовча в районі Невельского.

Тому кричати "ура" та кидати у повітря чепчики — дуже й дуже зарано… бо навіть взагалі не варто.

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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