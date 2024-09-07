"Застрягли в Селидовому": чому ЗС РФ "гальмують" на Покровському напрямку, що задумав ворог

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про успіхи на Покровському напрямку: ворог не просувається вже шість днів. Військові аналітики не поділяють його оптимізму — після перегрупування резервів бої будуть ще гарячішими. Фокус з'ясував, як може змінюватися лінія фронту.

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Просування російської армії на Покровському напрямку вдалося зупинити, вже шість днів ворог не має успіхів. Зміну ситуації на східній ділянці фронту головнокомандувач української армії Олександр Сирський пояснює проривом ЗСУ в Курській області Росії.

Операція на території ворога змусила окупаційне командування перекинути десятки тисяч боєздатних солдатів і підняла моральний дух українців, сказав він журналістам.

"Наша стратегія працює", — коротко пояснив Сирський.

Командування ЗС РФ, за його твердженнями, перекинуло під Курськ найкращі десантно-штурмові підрозділи з лінії фронту. У результаті зменшилася інтенсивність боїв і кількість артилерійських обстрілів.

Україна не здатна змагатися з РФ за кількістю танків, БМП, ракет, снарядів, авіації, дронів і солдатів. Військові ЗСУ змушені діяти "розумніше й ефективніше", додав він.

Найгарячіша ситуація залишається на Покровській і Курахівській ділянках. Карта DeepState

Генштаб ЗСУ у зведенні на ранок 6 вересня вказує, що минулої доби зафіксовано 181 бойове зіткнення. Найгарячіша ситуація була на Покровській і Курахівській ділянках. На Торецькому напрямку відбулося 16 бойових зіткнень у районах Торецька, Леонідівки та Нелепівки.

На Покровському напрямку ЗСУ відбивали 51 штурм біля Сухої Балки, Пантелеймонівки, Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроїцького, Гродівки, Миролюбівки, Новогродівки, Михайлівки та Селидового. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки. Ще 36 атак відбито на Курахівському напрямку поблизу Лисівки, Українська, Галицинівки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки.

Співзасновник проекту DeepState Роман Погорілий у розмові з Фокусом піддав сумніву заяви Сирського. Судячи з останніх змін, неприємні події відбуваються в районі Лисівки та Українська — там російські війська істотно просуваються. Невеликі зміни не на користь ЗСУ спостерігаються і в районі Галицинівки.

"Порівняно з минулим тижнем ситуація покращилася. Ми пам'ятаємо, як ЗС РФ швидко захоплювали цілі населені пункти. Наразі фіксуються невеликі просування, говорити про призупинення та стабілізацію Покровського напрямку не доводиться. Усе свідчить про початок перегрупування резервів ворога", — підкреслює аналітик.

Селидове стало серйозною перешкодою для продовження штурму. У районі Мемрика, Галицинівки, Михайлівки та Курахівки стягуються сили, біля Новогродівки фіксується перегрупування. Усе це свідчить про швидке підвищення інтенсивності бойових дій.

Приціл на Вугледар: як пояснити уповільнення ЗС РФ під Покровськом

На думку колишнього заступника голови Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенанта Ігоря Романенка, Покровський напрямок стабілізувався через те, що за останні кілька днів туди відправили війська, озброєння і боєприпаси Сил оборони України.

"Це не означає повну зупинку російського наступу, зараз їхні успіхи вимірюються не кілометрами, а сотнями метрів. Просування ще не зупинено, але імпульс і темп збиті. Це дуже важливий сигнал", — пояснював він.

Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 5 вересня констатує, що з початку наступу і захоплення Авдіївки в жовтні 2023 року РФ просунулася під Покровськом максимум на 40 кілометрів від лінії фронту 2022 року.

Крім цього, варто розуміти, що ЗС РФ поступово переносять зусилля на Вугледар. Інтенсивні наступальні операції спостерігаються в цьому районі після розширення південного флангу Покровського виступу.

Військове командування РФ "ізолює" наступальні зусилля на Покровському напрямку через операцію ЗСУ в Курській області. Також вони бережуть решту оперативних резервів для захоплення самого Покровська.

У районі Вугледара, за словами Романа Погорілого, спостерігається значне просування ворожих сил по трасі "Вугледар-Водяне-Костянтинівка". Головна мета — обійти Вугледар з тилу. Ситуація там критична не тільки для 72-ї, а й 79-ї бригади ЗСУ. Під Вугледаром події стають дедалі гарячішими, пояснив він.

Покровський напрямок "змінює динаміку"

Відсутність кардинальних змін на Торецько-Покровському напрямку фіксує і координатор групи "Інформаційний спротив", військовий експерт Олександр Коваленко.

"Недооцінили можливості Сил оборони України і переоцінили, як завжди, власні. Росіяни застрягли в Селидовому та Галицинівці. Лівим і правим берегом річки Вовча на Бажане Перше і Бажане Друге також не вдається просунутися. Ситуація така: росіяни "загальмували" на південному фланзі від траси 0511 до Покровська, — каже він Фокусу.

У районі Селидового, як зазначає Коваленко, відбуваються "феєричні події": українським підрозділам вдається "трофеїти" дефіцитні російські танки і БТР.

"Зараз біля Селидового Сили оборони показують те, чого не показали в Очеретиному. Вина в цьому не рядового складу, який максимально ефективно виконує функціонал. Питання в середній ланці, те, що відбувається в Селидовому, має бути в кожному населеному пункті на шляху до Новогродівки", — зауважує він.

Покровський напрямок для росіян, на думку Коваленка, змінює динаміку. ЗС РФ починають сповільнюватися і втрачають багато бронетехніки.

Нагадаємо, в ISW раніше зазначали, що інтенсивні бої з російською армією на Донеччині не означають неминучий крах лінії фронту по всій Україні.

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