Удар "Абрамса": бійці ЗСУ розбили позиції ворога на Покровському напрямку (відео)

Машина 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ довела свою ефективність, уражаючи цілі на близькій відстані за допомогою своєї потужної 120-мм гармати.

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У мережі з'явилися кадри з безпілотників з-під Покровська, розташованого на Донеччині, які демонструють успішну операцію української армії з використанням американського танка M1A1 Abrams. Цей танк, що перебуває на озброєнні 47-ї окремої механізованої бригади, під час бойового зіткнення знищив позицію противника, розташовану в забудові. Відео опубліковано на сторінці Facebook українського підрозділу.

Операцію підтримали безпілотники 25-го окремого штурмового батальйону, які зафіксували розташування противника в сусідній будівлі. Як пишуть оглядачі Bulgarian Military, у цьому епізоді танк Abrams довів свою ефективність, уражаючи цілі на близькій відстані за допомогою своєї потужної 120-мм гармати.

Також вони зазначають, що на тлі тривалого конфлікту американські танки Abrams залишаються важливим елементом оборони України. Техніка, поставлена США, має поліпшений бронезахист, який доповнюється динамічним захистом "Контакт-1".

Тим часом українські підрозділи відчувають труднощі з експлуатацією цих машин. Вони пов'язані як із технічними аспектами, так і з умовами ведення бойових дій, під час яких FPV-дрони становлять велику загрозу найпередовішим зразкам бронетехніки.

Окрім бойових втрат, українські військові говорять про проблеми впливу конденсату на електроніку танка та його високу уразливість для російських атак. А великі габарити машини роблять її більш помітною ціллю для ворога.

Крім цього, військові експерти викликають занепокоєння щодо складності в обслуговуванні та експлуатації цих танків. Відставні військові зазначають, що передача Abrams Україні пов'язана з ризиками, пов'язаними з необхідністю підтримки складних технічних систем в умовах активних бойових дій.

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Раніше повідомлялося, що українська армія вже втратила дві третини поставлених американських танків Abrams. Причому всі втрати сталися протягом пів року.