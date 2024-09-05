Удар "Абрамса": бойцы ВСУ разбили позиции врага на Покровском направлении (видео)

Машина 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ доказала свою эффективность, поражая цели на близком расстоянии с помощью своей мощной 120-мм пушки.

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В сети появились кадры с беспилотников из-под Покровска, расположенного в Донецкой области, демонстрируют успешную операцию украинской армии с использованием американского танка M1A1 Abrams. Этот танк, находящийся на вооружении 47-й отдельной механизированной бригады, в ходе боестолкновения уничтожил позицию противника, расположенную в застройке. Видео опубликовано на странице Facebook украинского подразделения.

Операция была поддержана беспилотниками 25-го отдельного штурмового батальона, которые зафиксировали расположение противника в соседнем здании. Как пишут обозреватели Bulgarian Military, в данном эпизоде танк Abrams доказал свою эффективность, поражая цели на близком расстоянии с помощью своей мощной 120-мм пушки.

Также они отмечают, что на фоне продолжающегося конфликта американские танки Abrams остаются важным элементом обороны Украины. Техника, поставленная США, обладает улучшенной бронезащитой, которая дополняется динамической защитой "Контакт-1".

Между тем украинские подразделения испытывают трудности с эксплуатацией данных машин. Они связаны как с техническими аспектами, так и с условиями ведения боевых действий, в ходе которых FPV-дроны представляют большую угрозу самым передовым образцам бронетехники.

Кроме боевых потерь, украинские военные говорят о проблемах воздействия конденсата на электронику танка и его высокую уязвимость для российских атак. А большие габариты машины делают ее более заметной целью для врага.

Помимо этого военные эксперты вызывают беспокойство относительно сложности в обслуживании и эксплуатации этих танков. Отставные военные отмечают, что передача Abrams Украине сопряжена с рисками, связанными с необходимостью поддержания сложных технических систем в условиях активных боевых действий.

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Ранее сообщалось, что украинская армия уже лишилась двух третей поставленных американских танков Abrams. Причем все потери произошли в течение полугода.