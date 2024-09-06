Наступ на Донеччині не віщує обвалення фронту: у РФ надмірно драматизують, — ISW

За словами OSINT-дослідників, російські війська після місяців атак поки що не змогли захопити Часовий Яр, щоб потім загрожувати лінії міст-фортець України — від Слов'янська до Костянтинівки.

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Російські наступальні операції в Донецькій області не віщують неминучого краху лінії фронту в усій Україні, попри заяви російського президента Володимира Путіна про успіхи в Донецькій області. Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у зведенні від 5 вересня.

Від початку російських наступів із захоплення Авдіївки в жовтні 2023 року війська РФ просунулися максимум на 40 км від лінії фронту в Покровському районі 2022 року.

При цьому, судячи з усього, зазнали значних втрат у живій силі та бронетехніці в обмін на захоплені території. Водночас можливе захоплення Покровська майже напевно ускладнить українську логістику, а подальший російський наступ на захід і південний захід від Донецька напевно поставить під сумнів оборонні позиції України в цьому районі.

Втрата Покровська і будь-яка окупація завдають удару по моральному духу, але захоплення росіянами Покровська в жодному разі не є неминучим. Війська РФ не змогли захопити Часовий Яр, щоб потім загрожувати лінії міст-фортець України — від Слов'янська до Костянтинівки після місяців атак.

Українські війська довели свою здатність стримувати російські наступи в інших районах фронту, особливо коли ті добре укомплектовані й оснащені. Поки ще занадто рано прогнозувати результат поточних російських наступальних операцій у Донецькій області та занадто рано оцінювати наслідки українського вторгнення в Курськ, яке було покликане вплинути далеко не тільки на становище навколо Покровська.

Нагадаємо, що, за оцінками американських аналітиків, наступ РФ в Україні завершиться раніше, ніж планує російське військове командування.

Також Фокус у своєму матеріалі пояснював, для чого РФ запускає "Шахеди" в бік Білорусі.