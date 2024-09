Путін згадав про мирні перемовини: Австрія запропонувала місце та умови, як їх провести, деталі

Австрія готова стати посередником у мирних переговорах для завершення російсько-української війни, заявив федеральний канцлер Карл Негаммер. Австрійський політик відреагував на заяву Володимира Путіна, який згадав про невдалі "Стамбульські угоди".

Президент РФ Володимир Путін повинен сісти за стіл мирних перемовин з Україною і для цього не потрібно, щоб виконувались будь-які умови. Переговори можуть відбутися за посередництва Австрії та за підтримки європейської безпекової організації. Про можливість завершення війни федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер висловився у соцмережі X (Twitter).

Допис Негаммера з'явився о 14:00 5 вересня, за кілька годин після заяви Путіна щодо війни в Україні. Австрійський федеральний канцлер запропонував, щоб РФ та Україна почали перемовини, водночас його країна стане посередником. Згідно з ідеєю політика, зустріч відбудеться "без попередніх умов". Майданчик для спілкування на тему завершення війни може надати "Організація з безпеки та співробітництва в Європі" (Organization for Security and Co-operation in Europe, OBSE).

"Беремо до відома заяви президента Росії про його відкритість до мирних переговорів із Україною. Будь-які переговори мають відбуватися без попередніх умов", — написав Негаммер.

OBSE — міжурядова організація, до складу якої належать представники 55 країн, зокрема Росії та України. З 2014 по 2022 рік на території окупованих частин Донбасу діяла моніторингова місія цієї організації, яка публікувала щоденні звіти про кількість техніки, яку помітили по обидва боки лінії розмежування, і про те, хто скільки разів вистрелив у бік супротивника. У 2022 році члени місії евакуювалися з оточеного Маріуполя, але на засіданні OBSE у 2023 році у Відні (Австрія) все ж були присутні представники країни-агресора

Зазначимо, 5 вересня Володимир Путін під час Східного економічного форуму у Владивостоці висловився щодо мирних перемовин з Україною. Російський очільник заявив, що всі умови, на яких він готовий погоджуватись на мир, викладені у так званих "Стамбульських угодах". З його слів, Росія завжди готова до "дипломатичного вирішення конфлікту".

Фокус писав про зміст угоди, яку начебто ледь не підписали представники РФ та України у Стамбулі весною 2022 року. Одна з тез, через яку її не підписали — вимога Росії стати гарантом безпеки для України разом із іншими західними партнерами. У червні 2024-го Путін заявив, що для миру українцям слід відмовитись від чотирьох областей, які окупували росіяни.

Нагадуємо, президент РФ 5 вересня висловив припущення, що Україною начебто керують "інопланетяни". Крім того, він заявив, що його "фаворитом" на виборах у США був не представник республіканців Дональд Трамп, а інша неочікувана особа.