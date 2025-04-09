"З рівними умовами для обох": Шмигаль назвав "червоні лінії" України в угоді про корисні копалини

Угода з США щодо використання українських корисних копалин має бути партнерською угодою з рівними умовами для обох сторін.

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Про це на пресконференції заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Звісно, у нас є "червоні лінії". По-перше, це наша Конституція. По-друге — це наше прагнення до членства у ЄС і наші європейські зобов’язання. Також це міжнародне право. Також ми розуміємо, що це має бути партнерська угода — з рівними умовами для обох сторін", — сказав Шмигаль.

Він уточнив, що наразі Україна формує склад делегації технічного рівня та співпрацює з міжнародними юридичними фірмами.

"Наприкінці цього тижня ми відправимо до США нашу делегацію разом з юристом. І, думаю, технічні перемовини триватимуть цими вихідними та наступного тижня, а далі ми побачимо результати… Ми налаштовані оптимістично", — наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, 9 квітня Володимир Зеленський розкритикував міністра фінансів США Скотта Бессента через спосіб, у який посадовець США вимагав від України підписати угоду про корисні копалини.

У цей же день видання Bloomberg повідомило, що 11-12 квітня українські чиновники відвідають США для переговорів щодо угоди про корисні копалини.