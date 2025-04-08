Без "політиків вищого рівня": в ЗМІ розповіли про нові переговори з США щодо угоди про надра

Наприкінці тижня українські чиновники відвідають Сполучені Штати Америки для переговорів щодо угоди про корисні копалини. Візит має відбутися 11-12 квітня.

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Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Згідно з інформацією від двох чиновників, до складу делегації увійдуть заступники міністрів економіки та юстиції України. На переговорах будуть відсутні "політики вищого рівня", оскільки перемовини з адміністрацією президента Дональда Трампа на даному етапі потребують технічних консультацій. Також зазначається, що Київ призначив міжнародну юридичну фірму для консультування щодо переговорів.

Майбутній візит української делегації став продовженням онлайн-переговорів між Вашингтоном і Києвом наприкінці березня. Саме тоді відбулися перші консультації в онлайн-форматі.

За інформацією "Суспільного", Міністерство закордонних справ підтвердило візит. Однак він подальших коментарів в МЗС відмовились.

Нагадаємо, що Україна та США вперше обговорили нову версію угоди про корисні копалини 31 березня. Журналісти пояснили, що отримали інформацію про переговори між Україною та США від анонімного джерела в офісі президента Володимира Зеленського.

Зазначимо, що голова Міністерства економіки України Юлія Свириденко розповідала, що Київ відправить свою команду до Вашингтону наступного тижня. Вона додала, що там мають розпочатися нові переговори між Україною та США щодо оновленого проєкту угоди про корисні копалини. Водночас наразі у сторін є документ, який відображає лише позицію Білого дому, а головним завданням України є визначення "червоних ліній".