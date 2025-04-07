"Це не спільна позиція": Свириденко розповіла про нові переговори зі США щодо угоди про надра, — AP News

Вже наступного тижня Київ відправить свою команду до Вашингтона, де мають розпочатися нові переговори між Україною та США щодо оновленого проєкту угоди про корисні копалини. Водночас наразі у сторін є документ, який відображає лише позицію Білого дому, а головним завданням України є визначення "червоних ліній".

Related video

Нові деталі щодо нових переговорів між Києвом та Вашингтоном на тему угоди про українські корисні копалини розповіла голова Міністерства економіки України Юлія Свириденко під час розмови з кореспондентами AP News 6 квітня.

Посадовиця висловила оптимізм щодо нового проєкту угоди, запропонованого у Білому домі.

"Новий проєкт угоди з боку США демонструє, що намір створити фонд або спільно інвестувати залишається", — зазначила вона.

Водночас Свириденко розповіла про те, що наразі до переговорів представлено документ, який є однобоким: це позиція лише американської сторони, а не спільне бачення майбутніх домовленостей.

"Поки що у нас є документ, який відображає позицію юридичної команди Міністерства фінансів США", — підкреслила посадовиця.

Також Свириденко зазначила, що цей варіант — не кінцева версія того, що будуть розглядати сторони під час переговорів.

"Це не остаточна версія, це не спільна позиція", — додала Свириденко.

Що стоїть перед Україною

Голова Міністерства економіки України під час розмови з кореспондентами також розповіла про основні виклики, які зараз стоять перед Києвом. Україна має організувати технічну групу для переговорів, делегацію представлятимуть посадовці міністерств економіки, закордонних справ, юстиції та фінансів.

Також Київ має визначити "червоні лінії" для майбутніх домовленостей й основні принципи переговорів. Вже з цими напрацюваннями наступного тижня українська делегація попрямує до Вашингтона, аби розпочати новий переговорний процес.

"Нам потрібно сісти з командами та продовжити розмову особисто", — зауважила Свириденко, додавши, що усі деталі "не можуть обговорюватися" у мережі.

Водночас українська сторона проводить внутрішні державні процедури та перевірки за угодою про корисні копалини, аналізуючи її відповідність Конституції України.

Нагадаємо, раніше у Білому домі звинуватили президента Володимира Зеленського у тому, що він зірвав підписання угоди про корисні копалини. Про це Фокус дізнавався 6 квітня.

Україна та США вперше обговорили нову версію угоди про корисні копалини 31 березня.