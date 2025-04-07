"Это не общая позиция": Свириденко рассказала о новых переговорах с США по соглашению о недрах, — AP News

Уже на следующей неделе Киев отправит свою команду в Вашингтон, где должны начаться новые переговоры между Украиной и США по обновленному проекту соглашения о полезных ископаемых. В то же время пока у сторон есть документ, который отражает лишь позицию Белого дома, а главной задачей Украины является определение "красных линий".

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Новые детали относительно новых переговоров между Киевом и Вашингтоном на тему соглашения об украинских полезных ископаемых рассказала глава Министерства экономики Украины Юлия Свириденко во время разговора с корреспондентами AP News 6 апреля.

Чиновница выразила оптимизм относительно нового проекта соглашения, предложенного в Белом доме.

"Новый проект соглашения со стороны США демонстрирует, что намерение создать фонд или совместно инвестировать остается", — отметила она.

В то же время Свириденко рассказала о том, что сейчас к переговорам представлен документ, который является однобоким: это позиция только американской стороны, а не общее видение будущих договоренностей.

"Пока что у нас есть документ, который отражает позицию юридической команды Министерства финансов США", — подчеркнула чиновница.

Также Свириденко отметила, что этот вариант — не конечная версия того, что будут рассматривать стороны во время переговоров.

"Это не окончательная версия, это не общая позиция", — добавила Свириденко.

Что стоит перед Украиной

Глава Министерства экономики Украины во время разговора с корреспондентами также рассказала об основных вызовах, которые сейчас стоят перед Киевом. Украина должна организовать техническую группу для переговоров, делегацию будут представлять должностные лица министерств экономики, иностранных дел, юстиции и финансов.

Также Киев должен определить "красные линии" для будущих договоренностей и основные принципы переговоров. Уже с этими наработками на следующей неделе украинская делегация направится в Вашингтон, чтобы начать новый переговорный процесс.

"Нам нужно сесть с командами и продолжить разговор лично", — отметила Свириденко, добавив, что все детали "не могут обсуждаться" в сети.

В то же время украинская сторона проводит внутренние государственные процедуры и проверки по соглашению о полезных ископаемых, анализируя его соответствие Конституции Украины.

Напомним, ранее в Белом доме обвинили президента Владимира Зеленского в том, что он сорвал подписание соглашения о полезных ископаемых. Об этом Фокус узнавал 6 апреля.

Украина и США впервые обсудили новую версию соглашения о полезных ископаемых 31 марта.