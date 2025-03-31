Длительный разговор: Украина и США впервые обсудили новую версию соглашения об ископаемых, — СМИ

Украинская сторона разговаривает с американцами по соглашению об ископаемых, черновик которого получили от Соединенных Штатов Америки. Первый разговор с американской стороной длился долго.

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О первых обсуждениях новой версии соглашения об ископаемых написало медиа "Суспільне".

Журналисты объяснили, что получили информацию о переговорах между Украиной и США от анонимного источника в офисе президента Владимира Зеленского. Источник предоставил минимум данных. Собеседник медиа заявил, что работа над соглашением о минералах начали в пятницу 28 марта и первый разговор был "длительный". При этом украинское правительство не отвергло договоренности и продолжило работать над содержанием, говорится в статье.

"Украина готова продолжать работать над [соглашением]", — привели журналисты слова источника.

На сегодня над текстом соглашения работают юристы обеих стран, добавил собеседник медиа.

Соглашение о минералах — детали

Отметим, 27 марта в медиа появилась первая информацию о содержании соглашения о минералах, которую Вашингтон передал Киеву. В частности, об этом рассказал народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк, а также издание Bloomberg. В тексте говорится о том, что Украина и США создают инвестиционный фонд. В фонд американцы ничего не вкладывают, поскольку якобы вложились ранее военной помощью, которую получили украинцы. Соглашение касается разработки новых месторождений полезных ископаемых, а также дорог, железной дороги, портов — то есть объектов инфраструктуры. Согласно условиям, Украина будет выплачивать США все доходы по указанным направлениям, а также еще 4% сверху.

Инвестиционным фондом будет руководить институт из Вашингтона и будет наблюдательный совет из пяти человек, указано в черновике соглашения. Предлагается, что Украина будет иметь в этом совете два голоса из трех — то есть всегда будет в меньшинстве. Кроме того, американцы получат право "золотой акции", чтобы заблокировать любое решение, которое им не понравится. Еще одно условие — утверждение всех проектов по минералам и инфраструктуре, причем запрещается отдавать другим странам проекты, от которых отказались в Белом доме.

Агентство Bloomberg проанализировало соглашение о минералах, предложенное американцами. Аналитики отметили, что идеи США могут помешать Украине при вступлении в ЕС. В свою очередь Железняк оценил условия Белого дома словом "ужас".

Напоминаем, 31 марта издание Thw Washington Post привело позицию президента США Дональда Трампа относительно того, что Украина может сопротивляться заключению соглашения о минералах.