Будут контролировать все недра, дороги, порты, шахты: какие угрозы сделки США с Украиной, — Bloomberg

Украина не будет иметь никакого влияния на инвестиционный фонд, который требуют создать партнеры в Вашингтоне, написали журналисты.

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В соглашении Соединенных Штатов Америки речь идет о добыче украинских полезных ископаемых и о контроле над важными промышленными и инфраструктурными объектами. Если Киев согласится на предложение Вашингтона, то в будущем будет иметь дополнительные проблемы со вступлением в Европейский Союз. О значении и угрозах потенциальной сделки, которой Украина расплатится за предварительные расходы американцев, рассказало издание Bloomberg.

Издание пояснило, что нынешнее правительство США планирует контролировать инвестиции, которые Украина будет привлекать для развития добывающей промышленности и инфраструктуры. Кроме американцев, ни одна другая страна не будет иметь доступа к данным сферам экономики. В статье отмечается, что американцы получат право вето на решения украинцев. Такая ситуация ухудшит возможности вступления в ЕС, написало Bloomberg.

"[США] потенциально получат право вето на любую роль других союзников Киева и подрывают его заявку на членство в Европейском союзе", — говорится в статье.

Вашингтон будет иметь полномочия, чтобы вмешиваться в проекты по железным дорогам, шахтам, портам, нефти, газу, разработке недр, отметило издание. Таким образом американцы получат влияние на крупнейшую страну Европы.

"Это означало бы беспрецедентное расширение экономического влияния США в крупнейшей по площади стране Европы именно в то время, когда она пытается присоединиться к ЕС", — пояснило Bloomberg.

Соглашение с США — детали

Анонимный источник издания заявил, что Украина в минувшие выходные получила проект соглашения и может внести правки в течение текущей недели. Журналисты привели основные позиции соглашения США с Украиной, проект которого они получили от неназванных собеседников:

США получит право "первой инвестиции" в добычу полезных ископаемых и в строительство инфраструктурных объектов;

Доходы от указанных сфер экономики будут поступать в специальный инвестиционный фонд реконструкций;

инвестиционный фонд будет контролироваться Международной финансовой корпорацией США (DFC);

DFC будет назначать трех из пяти членов правления и владеть "золотой акцией", которая дает возможность блокировать решения. Украина с ее двумя голосами не будет иметь права голоса, написало Bloomberg;

США получит право "на всю прибыль плюс 4% годовой прибыли, пока свои инвестиции не будут возмещены";

Украина должна вкладывать в фонд 50% всех доходов от полезных ископаемых и инфраструктуры;

Украина должна показывать все инвестиционные проекты фонда, а DFC будет наблюдать за всеми процессами и решать, какие проекты нужны, а какие отклоняются;

Украине запрещено предлагать отклоненные проекты другим сторонам;

США ничего не вкладывают, поскольку считается, что их вклад — военная помощь, которую Украина получала три года от президента-демократа Джо Байдена.

Издание обратилось за комментариями в Министерство финансов США. Министерство связало соглашение с "длительным миром" на российско-украинской войне.

"США остаются преданными быстрому заключению соглашения и обеспечению длительного мира как для Украины, так и для России", — ответило ведомство.

Отметим, 24 марта народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил о подготовке 40-страничного соглашения США с Украиной. По его словам, сначала планировалось, что Киев подпишет меморандум о полезных ископаемых, а затем будет дополнительный документ со всеми деталями договоренностей. Потом концепция изменилась и теперь в Вашингтоне создали полноценное соглашение, с которым на тот момент еще не была ознакомлена украинская сторона.

Напоминаем, 27 марта народный депутат Ярослав Железняк рассказал при 58-страничный проект соглашения США с Украиной и объяснил, почему условия Вашингтона — это "ужас".