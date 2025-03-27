Контролюватимуть усі надра, дороги, порти, шахти: які загрози угоди США з Україною, — Bloomberg

Україна не матиме жодного впливу на інвестиційний фонд, який вимагають створити партнери у Вашингтоні, написали журналісти.

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В угоді Сполучених Штатів Америки ідеться про видобуток українських корисних копалин та про контроль над важливими промисловими та інфраструктурними об'єктами. Якщо Київ погодиться на пропозицію Вашингтона, то у майбутньому матиме додаткові проблеми з вступом у Європейський Союз. Про значення та загрози потенційної угоди, якою Україна розплатиться за попередні витрати американців, розповіло видання Bloomberg.

Видання пояснило, що нинішній уряд США планує контролювати інвестиції, які Україна залучатиме для розвитку видобувної промисловості та інфраструктури. Крім американців, жодна інша країна не матиме доступу до даних сфер економіки. У статті наголошується, що американці отримають право вето на рішення українців. Така ситуація погіршить можливості вступу в ЄС, написало Bloomberg.

"[США] потенційно отримають право вето на будь-яку роль інших союзників Києва та підривають його заявку на членство в Європейському Союзі", — ідеться у статті.

Вашингтон матиме повноваження, щоб втручатись у проєкти щодо залізниць, шахт, портів, нафти, газу, розробки надр, наголосило видання. Таким чином американці отримають вплив на найбільшу країну Європи.

"Це означало б безпрецедентне розширення економічного впливу США в найбільшій за площею країні Європи саме в той час, коли вона намагається приєднатися до ЄС", — пояснило Bloomberg.

Угода з США — деталі

Анонімне джерело видання заявило, що Україна у минулі вихідні отримала проєкт угоди і може внести правки протягом поточного тижня. Журналісти навели основні позиції угоди США з Україною, проєкт якої вони отримали від неназваних співрозмовників:

США отримає право "першої інвестиції"у видобуток корисних копалин та у будівництво інфраструктурних об'єктів;

прибутки від вказаних сфер економіки надходитимуть у спеціальний інвестиційний фонд реконструкцій;

інвестиційний фонд контролюватиметься Міжнародною фінансовою корпорацією США (DFC) ;

DFC призначатиме трьох з п'яти членів правління та володітиме "золотою акцією", яка дає можливість блокувати рішення. Україна з її двома голосами не матиме права голосу, написало Bloomberg;

США отримає право "на весь прибуток плюс 4% річного прибутку, доки свої інвестиції не будуть відшкодовані";

Україна повинна вкладати у фонд 50% усіх доходів від корисних копалин та інфраструктури;

Україна повинна показувати усі інвестиційні проєкти фонду, а DFC наглядатиме за усіма процесами та вирішуватиме, які проєкти потрібні, а які відхиляються;

Україні заборонено пропонувати відхилені проєкти іншим сторонам;

США нічого не вкладають, оскільки вважається, що їхній вклад — військова допомога, яку Україна отримувала три роки від президента-демократа Джо Байдена.

Видання звернулось за коментарями до Міністерства фінансів США. Міністерство пов'язало угоду з "тривалим миром" на російсько-українській війні.

"США залишаються відданими швидкому укладенню угоди та забезпеченню тривалого миру як для України, так і для Росії", — відповіло відомство.

Зазначимо, 24 березня народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко повідомив про підготовку 40-сторінкової угоди США з Україною. З його слів, спершу планувалось, що Київ підпише меморандум про корисні копалини, а потім буде додатковий документ з усіма деталями домовленостей. Згодом концепція змінилась і тепер у Вашингтоні створили повноцінну угоду, з якою на той момент ще не була ознайомлена українська сторона.

Нагадуємо, 27 березня народний депутат Ярослав Железняк розповів при 58-сторінковий проєкт угоди США з Україною і пояснив, чому умови Вашингтона — це "жах".