"Ідею меморандуму відкинули": США готують 40-сторінковий договір про рідкісні метали з Україною

Нардеп Олексій Гончаренко зазначив, що спочатку мав бути підписаний меморандум щодо рідкоземельних металів з чітким розподіленням коштів та умовами. Однак цю ідею нині відкинули.

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки вже розробляє договір щодо рідкоземельних металів об'ємом більш ніж на 40 сторінок. Україна його не бачила і до розробки не долучена, розповів народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

"Буде підписаний договір. Його розробляє U.S. Department of the Treasury (Міністерство фінансів США). Він буде на 40 +- сторінок. Українська сторона поки договір не бачила і до розробки не долучена", — йдеться в повідомленні.

Олексій Гончаренко нагадав, що спочатку мав бути підписаний меморандум щодо рідкоземельних металів. Після цього мав бути договір, де б прописувались всі умови та чітко розподілялись кошти. За інформацією нардепа, ідею меморандуму наразі відкинули.

Наразі офіційного спростування або підтвердження заяви нардепа не було.

Додамо, що на початку березня президент США Дональд Трамп уже погодився підписати угоду про українські корисні копалини. Однак пізніше стало відомо, що у Білому домі спростували дані щодо договору про рідкісноземельні ресурси найближчим часом.

Загалом Угода про рідкісноземельні ресурси України вже тривалий час перебуває на слуху серед усього світу. Нещодавно Київ заявляв про те, що документ вже повністю готовий, тому найближчими днями або тижнями її може бути підписано. Українська переговорна сторона заявила про цілковиту готовність до підписання угоди та повідомила про можливі формати цього процесу.