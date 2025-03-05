Угоди не буде: у Білому домі спростували дані щодо договору про рідкісноземельні ресурси найближчим часом

Дональд Трамп не збирається у найближчі години підписувати угоду про рідкоземельні ресурси із Україною, у ході свого виступу президент США планує говорити про інші речі.

Related video

Повідомлялося, що президент США Дональд Трамп уже погодився підписати угоду про українські корисні копалини, а під час виступу перед Конгресом, який має відбутися вже невдовзі, планує про це офіційно оголосити. Однак згодом з'ясувалося, що інформація про те, що Трамп планує оголосити про укладання угоди із Україною щодо рідкоземельних ресурсів вже найближчим часом, не відповідає дійсності. Про це повідомила старша кореспондентка Білого дому Жакі Генріх на своїй сторінці у мережі X увечері 4 березня.

"Джерела в Білому домі стверджують, що повідомлення Reuters не відповідає дійсності", — зазначила кореспондентка.

Також вона додала, що поки у цьому питанні "жодних зрушень немає", Дональд Трамп не планує оголошувати про підписання угоди найближчим часом, як це стверджували у ЗМІ.

Скріншот | допис кореспондентки

Перед цим у Reuters повідомлялося, що є певні успіхи в укладанні угоди про українські рідкоземельні метали, про які Дональд Трамп планує оголосити під час свого виступу за підсумками першого місяця діяльності. За джерелами видання, попри конфлікт у Білому домі між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом, контакти між адміністраціями обох президентів продовжилися. За словами кореспондентів, це відбувалося зокрема через заклики до радників Зеленського переконати його у тому, аби той "відверто перепросив" Трампа.

Водночас про Україну під час свого виступу Дональд Трамп дійсно планує говорити. Про це Фокус довідався із джерел Fox News увечері 4 березня. За повідомленням, серед тем, на яких політик планує зосередитися під час промови, буде питання завершення російсько-української війни.

Нагадаємо, що сам президент України Володимир Зеленський після невдалої зустрічі із Трампом у Білому домі 28 лютого писав про те, що зустріч пройшла "не так, як передбачалося". За його словами, Україна прагне до миру, тому "настав час усе зробити правильно", відтак Київ прагне підписати угоду про рідкоземельні ресурси "в будь-який час" та "в будь-якому зручному форматі". Про це детальніше Фокус повідомляв 4 березня.