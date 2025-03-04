США та Україна готові підписати угоду про мінерали: ЗМІ дізнались, коли це станеться

Не відомо, чи внесли зміни в угоду про мінерали, яку можуть підписати США та Україна, написали журналісти. Адміністрації обох президентів не відповіли на запити медіа.

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Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп погодився підписати угоду про українські корисні копалини, а потім повідомить про це Конгресу під час урочистого звіту. Втім, поки що угода не підписана і ймовірні зміни. Про те, коли на документі з'являться резолюції, написало агентство Reuters.

Агентство повідомило, що інформація про домовленості надійшла від трьох анонімних джерел у Білому домі. Джерела розповіли, що про свій успіх Дональд Трамп доповість у вівторок під час виступу про місяць перебування при владі. Як пояснила особа, утаємничена в ситуацію, після суперечки між президентами США та України контакти між адміністраціями продовжились. Зокрема, американці звертались до радників президента Володимира Зеленського: їх просили повпливати на свого керівника.

"Закликали радників Зеленського переконати українського президента відкрито перепросити Трампа", — навели журналісти слова анонімного джерела.

Зауважується, що не ясно, чи є зміни у тексті угоди, адже раніше Зеленський говорив, що потрібні гарантії безпеки через ненадійність домовленостей з РФ.

Reuters наголосило, що зверталось за коментарями до української влади, до послів України в США, до Білого дому. Відповідей поки що немає, вказано у статті.

Угода про мінерали — деталі

Зазначимо, 28 лютого Володимир Зеленський та Дональд Трамп відмовились укладати угоду про мінерали, яку мали підписати міністри економіки США та України. Про відмову стало відомо після сварки, яка відбулась в Овальному кабінеті Білого дому. У сварці брав участь віцепрезидент Джей Ді Венс, який заявив, що українці невдячні й не повинні вимагати більше підтримки, ніж вже отримали. При цьому Зеленський пояснив, що Кремль майже 20 разів порушував домовленості, а Трамп повихвалявся своїм вкладом у допомогу, яка полягала у сотні "Джавелінів" майже без ракет.

4 березня президент Зеленський опублікував допис у соцмережі X, в якому висловив жаль щодо подій у Білому домі 28 лютого. Також політик повідомив про орієнтовний план перемир'я і про те, що погоджується підписати угоду про мінерали, яка зірвалась три дні тому. Тим часом зранку західні медіа повідомили, що США призупинили військову допомогу Україні: як писав Фокус, ідеться про ракети ППО та РСЗВ, а також — про артснаряди.

Нагадуємо, 3 березня Дональд Трамп анонсував важливу подію, ймовірно, пов'язану з війною в Україні. 4 березня джерела Fox News у Білому домі підтвердили, що ідеться про виступ в Конгресі і про досягнення "миру в усьому світі".