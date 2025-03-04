"Захист міст та сіл": Зеленський оголосив про домовленості з ЄС після проблем з США (відео)

Українські спецслужби готувались до проблем з військовою допомогою США, заявив український президент. Політик попередив, що плани РФ не змінились і загрожують українцям.

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Президент України Володимир Зеленський доручив уряду звернутись до Сполучених Штатів Америки та отримати відповідь, чи дійсно призупинили надання військової допомоги українцям. Політик розповів про домовленості з європейськими партнерами, які дадуть ракети для захисту людей від ударів Російської Федерації. Заява з'явилась на сторінці Facebook президента.

Зеленський пояснив, що очікує чітку відповідь від США, оскільки "люди не повинні здогадуватись", а обидві країни "заслуговують на поважний діалог". Зі слів президента, доручення отримали глава Міноборони, голови розвідок та дипломати. Політик зауважив, що були зупинки у січні, але потім відновились. Крім того, у 2025 році Україна не в тій ситуації, що у 2022, тому спецслужби готові до такого розвитку подій.

"Ми бачили ризики, тому наші служби і військові і спеціальні служби встигли напрацювати алгоритм дій за будь-якого розвитку ситуації", — заявив Зеленський, ще раз подякувавши США за допомогу.

Президент пояснив, що поспілкувався з лідерами Німеччини, Фінляндії, Великої Британії, Греції, Хорватії, з генсеком НАТО Марком Рютте. Зі слів очільника держави, є домовленість про надання засобів та ракет ППО для захисту українців від повітряних ударів ЗС РФ.

"Для нас це передусім додаткове ППО, додаткові системи, додаткові ракети, додаткова можливість захищати наші міста і села, наші позиції", — сказав він.

Вимоги РФ щодо завершення війни

Зеленський наголосив, Україна знає про плани РФ щодо "миру" і впевнений, що українці вистоять. Президент перелічив вимоги Кремля щодо капітуляції українців: серед них — зменшення армії, визнання окупованих територій та політичні зміни.

"Вони будуть вимагати скорочення нашої армії, будуть хотіти юридичну відмову від наших територій, також суттєвої політичної деформації України з послабленням української Конституції", — описав Зеленський плани Кремля.

Заява Зеленського і припинення допомоги США — деталі

Зазначимо, зранку 4 березня низка західних медіа повідомили про призупинення військової допомоги, яку США надають Україні. При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що допомога іде. Водночас у Польщі стверджували, що пакети озброєння дійсно загальмували після інформації з Білого дому.

Нагадуємо, 4 березня президент Зеленський озвучив орієнтовний план завершення війни. Тим часом президент США Дональд Трамп готується виголосити важливу промову, у якій ітиметься про "мир в усьому світі" та про мир в Україні.