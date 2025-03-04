"Защита городов и сел": Зеленский объявил о договоренностях с ЕС после проблем с США (видео)

Украинские спецслужбы готовились к проблемам с военной помощью США, заявил украинский президент. Политик предупредил, что планы РФ не изменились и угрожают украинцам.

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству обратиться в Соединенные Штаты Америки и получить ответ, действительно ли приостановили военную помощь украинцам. Политик рассказал о договоренностях с европейскими партнерами, которые дадут ракеты для защиты людей от ударов Российской Федерации. Заявление появилось на странице Facebook президента.

Зеленский пояснил, что ожидает четкий ответ от США, поскольку "люди не должны догадываться", а обе страны "заслуживают уважительного диалога". По словам президента, поручение получили глава Минобороны, главы разведок и дипломаты. Политик отметил, что были остановки в январе, но потом возобновились. Кроме того, в 2025 году Украина не в той ситуации, что в 2022, поэтому спецслужбы готовы к такому развитию событий.

"Мы видели риски, поэтому наши службы и военные и специальные службы успели наработать алгоритм действий при любом развитии ситуации", — заявил Зеленский.

Президент пояснил, что пообщался с лидерами Германии, Финляндии, Великобритании, Греции, Хорватии, с генсеком НАТО Марком Рютте. По словам главы государства, есть договоренность о предоставлении средств и ракет ПВО для защиты украинцев от воздушных ударов ВС РФ.

"Для нас это прежде всего дополнительное ПВО, дополнительные системы, дополнительные ракеты, дополнительная возможность защищать наши города и села, наши позиции", — сказал он.

В завершение Зеленский отметил, что благодарит США за поддержку. Также он отметил, Украина знает о планах РФ относительно "мира" и уверен, что украинцы выстоят.

"Они будут требовать сокращения нашей армии, будут хотеть юридический отказ от наших территорий, также существенной политической деформации Украины с ослаблением украинской Конституции", — описал Зеленский планы Кремля.

Заявление Зеленского и прекращение помощи США — детали

Отметим, утром 4 марта ряд западных медиа сообщили о приостановлении военной помощи, которую США предоставляют Украине. При этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что помощь идет. В то же время в Польше утверждали, что пакеты вооружения действительно затормозили после информации из Белого дома.

Напоминаем, 4 марта президент Зеленский озвучил ориентировочный план завершения войны. Тем временем президент США Дональд Трамп готовится произнести важную речь, в которой речь пойдет о "мире во всем мире" и о мире в Украине.