Минус 30% вооружения: как решение Трампа об остановке помощи Украине повлияет на боеспособность ВСУ

Американская военная помощь Украине на паузе. По разным оценкам, без оружия США украинские военные смогут защищать страну еще от 3 до 6 месяцев. Но опрошенные Фокусом эксперты более оптимистичны в своих прогнозах. Как на самом деле повлияет на фронт остановка помощи и готовы ли европейские партнеры заменить США в этом вопросе?

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Президент США Дональд Трамп приостановил всю военную помощь Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства обороны США.

"США приостанавливают всю текущую военную помощь Украине до тех пор, пока Трамп не решит, что лидеры страны продемонстрируют добросовестную приверженность миру", — передает издание слова собеседника.

Он пояснил, что вся американская военная техника, включая оружие, которая еще не доехала до Украины, перевозится транзитом на самолетах и кораблях или ожидает в транзитных зонах в Польше, там и будет оставаться.

Перед этим издание The Wall Street Journal также со ссылкой на американских чиновников сообщило, что администрация Трампа прекратила финансирование покупки нового оружия для Украины и рассматривает возможность заморозить поставки оружия из американских запасов.

Остановка поставок от США: насколько Украине хватит вооружения

Военный аналитик, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман советует не сгущать краски и не спешить паниковать.

"Помощь от США сейчас на паузе, но не прекращена окончательно — это надо понимать. Запасы, которые нам передали еще при президентстве Джо Байдана, хватит на несколько месяцев. Но точный срок сказать невозможно, потому что все зависит от интенсивности боевых действий. Прогнозировали, что этих запасов хватит до лета, учитывая среднюю интенсивность боев за последнее время. Это была оценка на основе того, сколько мы теряем и сколько имеем. Если интенсивность российских атак увеличится, запасы могут закончиться быстрее. Если бои уменьшатся, возможно, запасов хватит до конца лета", — говорит Фокусу Гетьман.

В любом случае, это очень приблизительные сроки, подчеркивает эксперт, и все зависит от того, как будут развиваться боевые действия.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что сейчас украинские защитники на линии фронта никак не почувствуют остановку американской помощи.

"Из помощи остались только долгосрочные контракты. Те, которые были еще при Байдене на закупку вооружения у американских производителей. Трамп может отозвать контракты? Это же госзаказы от американского правительства для ВПК по производству оружия. Пентагон должен будет решить, ставить ли это вооружение на склады или передавать его в нашу страну. Пока не ясно как Трамп будет решать эту ситуацию", — говорит Фокусу Жданов.

Он пояснил, что примерно 40% вооружения Сил обороны — украинского производства или было на складах еще до начала полномасштабной войны. 30% — это помощь от стран ЕС, Канады и Австралии, и 30% — американской помощи. И даже, если США полностью прекратят помощь, без единого патрона, то частично это ограничит ВСУ в плане характера введения битвы.

"То есть мы откажемся от контрнаступательных операций и перейдем к оборонительным стратегиям. Хотя ситуация складывается таким образом, что российская армия, возможно, к лету выйдет с нулевыми запасами вооружений. Это означает, что их боевые возможности существенно снизятся, что частично компенсирует возможное уменьшение нам военной помощи", — продолжает военный эксперт.

По его словам, враг уже не способен захватить Покровск. Кроме того, на Краматорском направлении, в районе Часового Яра, последний российский танк видели еще в октябре 2024 года.

"Поэтому ситуация у них не самая лучшая на сегодняшний день. И что касается распространенных тезисов в украинских СМИ о том, что мы выдержим только 4 месяца — это все выдумки. Несколько недель назад мы говорили, что у нас есть запас боеприпасов как минимум на полгода. То есть к началу лета у нас будет достаточно вооружения, не считая новых поставок, которые начнут поступать от наших партнеров. Ситуация ухудшается, но и у российской стороны тоже возникают трудности, и это может помочь нам", — считает Жданов.

Военная помощь: хватит ли ВСУ поставок только из Европы?

Рассматривая вариант, когда помощь США может не возобновиться или остановка ее затянется, Алексей Гетьман считает, что европейские партнеры смогут "заменить" американское вооружение.

"В Европе, как и в США, большинство производителей оружия — это частные компании. Если будут долгосрочные заказы на 3-5 лет, а не на несколько дней или месяцев, эти компании смогут быстро настроить производство. Особенно это касается менее сложных изделий, таких как ракеты и дроны", — говорит Гетьман.

По его мнению, если будет госзаказ, частные компании получат необходимые финансовые ресурсы, в частности, через банковские кредиты или льготные условия. Это позволит им быстро настроить производство оружия, и весь процесс пойдет значительно быстрее. Главное — это политическое решение и стабильное финансирование на государственном уровне.

"Эта остановка помощи — чисто политическая. Это можно рассматривать как определенное давление со стороны США, чтобы мы согласились на условия, которые сегодняшняя администрация Трампа считает правильными. Как мы будем реагировать на эти условия, как договариваться — это должно стать задачей нашей дипломатии и политического руководства. Мы должны сосредоточиться на конечной цели — на продолжении помощи от Соединенных Штатов", — считает эксперт.

По мнению Олега Жданова, пока не стоит переживать за то, что остановка поставок от США понесет с собой существенную потерю обороноспособности Украины.

"Те же комплексы Patriot, которые мы получили, — это американские системы, но мы не получили ни одного комплекса непосредственно от США. Вместо того, чтобы американцы предоставляли нам ракеты для этих комплексов, нам их передали Испания и Япония. Если же, например, Трамп наложит запрет на передачу ракет третьим сторонам, я сомневаюсь, что это сильно повлияет. Потому что если мы покупаем ракеты у Японии или Испании для Patriot, то это коммерческие сделки, а не "подарки". Что касается танков, то мы получили от США 30 ABRAMS — все. Но у нас уже сотни Leopard на фронте, есть шведские и британские танки. То есть, сказать что мы полностью потеряем вооружение при остановке американской помощи — не верно и ошибочно", — резюмирует эксперт.

Напомним, в CNN со ссылкой на американских чиновников сообщили, что Украина почувствует последствия приказа президента США Дональда Трампа об отмене всей военной помощи уже через несколько дней или недель.

Военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что правительство Трампа фактически требует от Украины капитуляции. По его словам, такой сценарий неприемлем, но придется искать компромисс.