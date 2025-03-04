"Европа не может заполнить пробел": СМИ узнали, когда ВСУ почувствуют остановку помощи США

По словам экспертов, через несколько месяцев линия фронта начнет прогибаться, после чего россияне смогут "прорваться". Выход из этой ситуации будет "чрезвычайно унизительным" для Зеленского.

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Украина почувствует последствия приказа президента США Дональда Трампа о приостановлении всей военной помощи через несколько дней или недель. Об этом пишет CNN со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

По их словам, нужно определенное время — возможно, несколько дней или недель, чтобы влияние паузы в военной помощи США почувствовали украинские военнослужащие.

В то же время как только текущие запасы Украины начнут исчерпываться, последствия будут серьезными, даже если другие страны поспешат восполнить этот пробел.

"Европа не может заполнить пробел самостоятельно", — сказал чиновник.

Другой собеседник издания заявил, что этот шаг США станет ощутимым в течение двух-четырех месяцев, поскольку помощь европейских стран предоставляет Киеву способность пока оставаться в борьбе.

"Влияние будет большим. Я бы назвал его разрушительным. Когда ваши запасы сокращаются вдвое, это в конце концов отражается на линии фронта", — отметил старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан.

По его словам, при таких условиях линия фронта будет "прогибаться" в конце концов россияне прорвутся, после чего Украина "будет вынуждена принять неблагоприятное — даже катастрофическое — мирное урегулирование".

Кроме того, Канчиан предупредил, что администрация Трампа имеет другие формы помощи Украине, которые могут быть приостановлены или вообще отменены, в том числе обмен разведданными и тренировки украинских военных.

"Выход может быть, но это будет чрезвычайно унизительно для Зеленского", — подчеркнул Канчиан.

Напомним, 3 марта Дональд Трамп остановил всю военную поддержку Украины.

1 марта журналисты The Washington Post сообщали, что Трамп может прекратить всю военную помощь Украине.