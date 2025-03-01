Трамп может прекратить всю военную помощь Украине, — The Washington Post

После интервью Зеленского на канале Fox News в Белом доме заявили, что Трамп больше не заинтересован в сделке по редкоземельным ископаемым.

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Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность прекращения всех текущих поставок военной помощи Украине. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Белом доме.

К таким действиям Трампа якобы побудили высказывания президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете и его неуступчивость в мирном процессе.

В то же время Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что Украине будет сложно без поддержки США.

"Нам будет сложно без поддержки США. Вот почему я здесь. Но мы не можем терять наши ценности", — отметил Зеленский.

Трамп больше не заинтересован в сделке по редкоземельным ископаемым

Во время интервью на Fox News Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к подписанию соглашения о редкоземельных ископаемых, однако когда это теперь может произойти не знает.

Однако сразу после интервью появилась реакция Белого дома.

"Трамп пока не заинтересован в восстановлении соглашения с Украиной по добыче полезных ископаемых", — отметил высокопоставленный чиновник администрации Трампа, которого процитировал Clash Report.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что администрация Трампа должна услышать позицию Украины, поскольку "мы готовы к миру".

28 февраля Трамп объяснил, что должен сказать Зеленский для перезапуска переговоров.