Трамп лично отменил подписание сделки по полезным ископаемым Украины, – Rеuters

Словесный конфликт между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом получил продолжение. В Белом доме ждут, когда Украина будет готова к конструктивному разговору.

Related video

Президент США Дональд Трамп принял решение отменить церемонию подписания соглашения о поставках полезных ископаемых Украины. Об этом сообщили источники агентства Reuters в Белом доме.

Собеседники уверены, что это стало следствием словесного конфликта с президентом Украины Владимиром Зеленским во время их встречи 28 февраля.

Трамп не исключил дальнейшего взаимодействия с Киевом по соглашению, но не раньше, чем Украина будет готова к конструктивному разговору, сказал высокопоставленный американский чиновник.

"Украинцы должны решить, можно ли перенести отмененную совместную пресс-конференцию лидеров, пока Зеленский остается в США", — заявил источник.

Фокус ранее писал, что Дональд Трамп еще в первую президентскую каденцию предлагал Украине заключить сделку по использованию полезных ископаемых.

Зеленский тем временем готовится выехать в Лондон и провести встречи с несколькими лидерами Евросоюза. Британия хочет сыграть свою роль в обеспечении справедливого и прочного мира на условиях Украины.