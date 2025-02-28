Обсудит встречу с Трампом: Зеленский летит в Лондон на переговоры с лидерами ЕС

После напряженной встречи в Белом доме Владимир Зеленский проведет переговоры с европейскими лидерами. Великобритания выражает готовность сыграть роль в обеспечении справедливого и прочного мира в Украине.

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Президент Украины Владимир Зеленский 2 марта прибудет в Лондон на встречу и дальнейшие переговоры с европейскими лидерами перед большим оборонным саммитом. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

У Зеленского запланированы переговоры с британским премьер-министром Киром Стармером и главой итальянского правительства Джорджей Мелони. Ожидается, что на саммите по вопросам обороны встретятся более десятка мировых лидеров для обсуждения ситуации в Украине.

К встрече присоединятся генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта.

Представитель Даунинг-стрит заявил газете, что Великобритания ясно дала понять, что сыграет полную роль в обеспечении справедливого и прочного мирного соглашения на условиях Украины, подкрепленного надежными гарантиями безопасности.

"Сделка должна быть заключена в первую очередь. Наши команды будут обсуждать, как мы можем гарантировать ее выполнение", — прокомментировал собеседник.

Журналист The Guardian Якуб Крупа отмечает, что Зеленский представит лидерам Евросоюза "совершенно неотфильтрованный отчет" о переговорах в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Встреча прошла на повышенных тонах и в жарких спорах.

Стармер и президент США Эммануэль Макрон поговорят о недавних беседах с Трампом, которые проходили в начале недели.

Фокус ранее писал, что Дональд Трамп выгнал Владимира Зеленского из Белого дома после встречи 28 февраля. Этому предшествовала словесная перепалка двух лидеров.

Зеленский после жаркой встречи с Трампом поблагодарил Штаты за поддержку. Зеленский убежден, что Украине нужен справедливый и продолжительный мир.