"Спасибо, Америка": первая реакция Зеленского после скандала в Белом доме (скриншот)

В опубликованном посте президент Украины поблагодарил американский народ за поддержку и напомнил, что стране нужен справедливый и продолжительный мир.

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Президент Украины Владимир Зеленский после напряженной встречи с президентом США Дональдом Трампом и его командой в Белом доме заявил о благодарности Штатам за поддержку. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети Х.

"Спасибо, Америка, спасибо за поддержку, спасибо за этот визит. Благодарю Президента, Конгресс и американский народ. Украине нужен справедливый и продолжительный мир, и мы работаем именно для этого", — написал он.

По данным СМИ, Дональд Трамп выгнал Владимира Зеленского из Белого дома после встречи 28 февраля. Визит Зеленского в США закончился скандалом, которого мир еще не видел, сообщило издание Bild.

Фокус собрал подборку реакций разных политических деятелей на скандал в Белом доме. Миллиардер Илон Маск раскритиковал Зеленского, а президент Франции Эммануэль Макрон наоброт поддержал.