"Должны уважать": первые реакции политиков на ссору Зеленского и Трампа (скриншоты)

Европейские лидеры поддержали президента Владимира Зеленского после событий в Белом доме. Между тем критика прозвучала от представителей США и РФ.

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После спора между президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским появились реакция политических деятелей. Американский миллиардер и новый сотрудник администрации Белого дома Илон Маск раскритиковал Зеленского, а президент Франции Эмманюэль Макрон высказался в другом тоне. Фокус собрал реакции на событие в Белом доме.

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что Зеленский уничтожил себя в глазах американцев. На событие также отреагировал министр экономики США Скотт Бессент. Чиновник поблагодарил Трампа за "защиту интересов США".

Встреча Зеленского и Трампа — реакция Маска — встреча Зеленского и Трампа Фото: Скриншот Встреча Зеленского и Трампа — реакция Бессента Фото: Скриншот

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев порадовался событиям в Белом доме. При этом он угрожал третьей мировой войной, говорил о "свинарнике", "клоунаде", "подзатыльниках".

Встреча Зеленского и Трампа — реакция Медведева — встреча Зеленского и Трампа Фото: Скриншот

Премьер-министр Польша Дональд Туск подтвердил, что Украина после спора в Белом доме не останется одна.

Встреча Зеленского и Трампа — реакция Туска — реакция Туска

Президент Франции Макрон заявил в комментарии медиа, что политикам следует уважать страны, которые с первых дней противостоят стране-агрессору.

Встреча Зеленского и Трампа — реакция Макрона — реакция Макрона Фото: Скриншот

Президент Испании Педро Санчес заявил, что его страна и дальше продолжит поддерживать Украину.

Встреча Зеленского и Трампа — реакция Педро Санчеса — реакция Педро Санчеса Фото: Скриншот

Встреча Зеленского и Трампа — детали

Отметим, 28 февраля состоялась встреча между Зеленским и Трампом, по итогам которой США и Украина должны были заключить соглашения о контроле американцев над украинскими полезными ископаемыми. В первые минуты прибытия президента Украины Трамп поприветствовал его на пороге Белого дома и провел в Овальный кабинет. После этого прозвучали несколько вопросов от прессы.

Позже начался спор между Зеленским, Трампом и Джей Ди Вэнсом. Американские политики обвиняли украинского президента в неблагодарности, в непонимании угрозы третьей мировой войны и невозможности борьбы с РФ. При этом украинский политик объяснял собеседникам, что нельзя полагаться на договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным. Также он приглашал главу Белого дома в Украину: посмотреть на готовность украинцев к борьбе.

Напоминаем, украинцы опубликовали серию шуточных сообщений после ссоры политиков. Тем временем Трамп написал в соцсети, что соглашение о минералах не подписали.