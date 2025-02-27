Быстро, или никогда: Трамп заявил о завершении войны в Украине (видео)

По словам Дональда Трампа, война может длиться вечно, если быстро не завершится. При этом политик не отказывается от статьи 5 договора о НАТО.

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп верит и надеется на скорое достижение мира. При этом он уверен, что ему не придется применять 5 статью договора о НАТО для защиты союзников. О своем видении завершения войны Трамп рассказал во время пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Встреча с журналистами транслировалась в аккаунте X Белого дома.

Мирные переговоры — Трампа о завершении войны см. с 43:50

Дональд Трамп озвучил свою позицию, отвечая на вопрос о возможности применения статьи 5 Договора о НАТО. Вопрос прозвучал в контексте "беспокойства относительно миротворцев". Президент США прежде всего заявил, что поддерживает эту статью североатлантического договора. Затем добавил, что уверен в скором мире. По его мнению, это произойдет так быстро, что пятая статья не заработает. Затем политик допустил угрозу бесконечной войны, если мир сейчас не наступит.

"Я поддерживаю [5 статью НАТО]. У нас нет причин готовиться к этому. Я думаю, что это будет успешный мир, длительный мир. Я думаю, надеюсь, что это быстро произойдет. Если это не произойдет быстро, это может не произойти никогда. Есть две такие причины", — сказал Трамп.

Американский политик продолжил объяснять свою позицию. Трамп добавил, что не хочет убийства солдат и не хочет платить миллиарды долларов.

"Я хочу увидеть, чтобы солдат больше не убивали. Я не хочу платить миллиарды долларов. И премьер-министр, и любой другой не хочет на эту бессмысленную войну, которая не должна была начинаться. Я думаю, что это будет длительный мир", — завершил ответ глава Белого дома.

Мирные переговоры — встреча Трампа и Стармера

Отметим, 27 февраля Дональд Трамп встретился с Киром Стармером, и политики пообщались относительно завершения войны и возможного появления в Украине европейских миротворцев. Во время первого выхода к прессе президент США еще раз повторил, что американцы занимали деньги украинцам и так же, по его мнению, делала Европа. В ответ Стармер уточнил, что "на самом деле это было подарено".

Напоминаем, 26 февраля в США побывал президент Франции Эманюэль Макрон, который говорил с Трампом о возможности защиты иностранного контингента на базах в Украине. Между тем 27 февраля состоялась встреча РФ и США в Стамбуле: медиа рассказали об итогах общения.