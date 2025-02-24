Макрон прибыл в Белый дом на встречу с Трампом: что известно (видео)

Президент США Дональд Трамп не вышел на порог Белого дома, чтобы встретить президента Франции Эмманюэля Макрона, свидетельствуют кадры с места событий.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Белый дом для встречи с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Это первый визит первого европейского лидера к Трампу, который месяц назад официально стал 47 американским президентом. О приезде Макрона и о деталях встречи в Вашингтоне рассказало агентство Reuters.

Агентство отметило, что главная тема разговора двух политиков — это завершение российско-украинской войны, на которое Европа и США имеют разные точки зрения. Во время пребывания Макрона в Белом доме должен состояться телефонный разговор лидеров стран-членов Большой семерки, затем — переговоры по Украине и РФ. По итогам общения планируют провести пресс-конференцию. Время выхода к прессе — 14 ч. по восточному времени (21 ч. по Киеву).

На видео портала C-SPAN можно увидеть, как лимузин с флагами США и Франции остановился на пороге Белого дома, из него вышел человек, похожий на Макрона. Дональд Трамп не встречал французского президента.

Другие детали о встрече Макрона и Трампа Reuters не сообщило. На страницах соцсетей лидеров Франции и США, на портале Белого дома и Елисейского дворца пока нет комментариев относительно визита 24 февраля.

Макрон и Трамп — детали

Отметим, 24 февраля издание Politico рассказало, какова цель встречи Макрона и Трампа. По мнению аналитиков, европейцы пытаются удержать Белый дом от "принесения в жертву" Украины. При этом есть надежда, что украинцы и в дальнейшем будут получать помощь с двух направлений — из США и Европейского Союза. Кроме того, в Украине может появиться миротворческий европейский контингент размером в 30 тыс. человек. В статье отмечается, что визит Макрона — незапланированный. Кроме того, 27 февраля Вашингтон посетит еще один европейский лидер — премьер-министр Великобритании Кир Страмер. Цель его визита — такая же, как у французского президента, отметило Politico.

Между тем Дональд Трамп в серии предыдущих заявлений объяснил, что сможет достичь мира, поскольку президент РФ Владимир Путин якобы хочет прекратить гибель миллионов людей. В связи с этим состоялась встреча делегаций США и России в Эр-Рияде в Саудовской Аравии. После этого медиа сообщили, что возможна личная встреча Трампа и Путина, которая, вероятно, состоится до конца февраля.

20 февраля издание The Telegraph рассказало о деталях мирного плана, который помогут воплотить европейцы. Журналисты сообщили, что европейский миротворческий контингент может разместиться в Полтаве, Днепре и Кривом Роге. Цель контингента — защита инфраструктурных объектов и разведка.

Напоминаем, 23 февраля президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию, на которой, среди прочего, описал детали сделки о минералах, предложенную США. В тот же день глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов высказался относительно того, когда может завершиться война: в течение ближайшей недели или до конца 2025 года.