Дональд Трамп делает ошеломляющий поворот во внешней политике США: Россия с каждым днем приобретает статус стратегического партнера, а не агрессора. Американский лидер винит власти Украины в том, что они "позволили развязать войну", сообщили обозреватели The New York Times.

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Организовав переговоры с Россией, президент США Дональд Трамп дал понять, что прекращает международную изоляцию его российского коллеги Владимира Путина и стремится сделать РФ стратегическим партнером Штатов. Такой вывод сделали обозреватели газеты The New York Times (NYT).

Президент Штатов хочет осуществить один из самых ошеломляющих поворотов во внешней политике США. После завершения Второй мировой войны американские лидеры видели угрозы сначала в Советском Союзе, а затем в России. Трамп делает все возможное, чтобы превратить ее в союзника, отмечает издание.

По мнению авторов статьи, Трамп готов отказаться от союзников Америки ради достижения общих целей с Путиным. Россия может не понести ответственности за развязанную войну и массовые убийства в Украине, ведь Трамп делает допущения, что именно Киев спровоцировал Москву на вторжение.

"Вам [украинским властям] не следовало этого начинать [воевать с Россией]. Вы могли бы заключить сделку [с Москвой]. Сейчас у вас такое руководство, которое позволило развязать войну. Эта война вообще не должна была случиться", — приводит газета слова Трампа.

Трамп при этом не произнес ни одного упрека в адрес России, которая впервые вторглась в Украину в 2014 году, вела все это время гибридную войну и начала полномасштабное вторжение в 2022 году с целью полной оккупации страны, указывают обозреватели.

"Это позорный поворот вспять 80-летней американской внешней политики. Мы по сути легитимизируем агрессию для создания сфер влияния", — поделился мнением директор по исследованиям внешней и оборонной политики в Институте предпринимательства США Кори Шаке.

Напомним, Трамп был недоволен тем, что украинские власти возмутились ходом переговоров США и России в Саудовской Аравии. По словам Трампа, рейтинг президента Владимира Зеленского упал на 4%, а страну "разнесли в пух и прах".

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов ранее обращался к украинцам после российско-американской встречи в Эр-Рияде. Он написал лишь одно слово "выстоим".