Зеленский разозлил Трампа критикой переговоров с РФ без Украины, — The Guardian

Президент США обвинил Украину во вторжении РФ и заявил, что Киев мог "заключить сделку" с агрессором. Экс-спикер Совета нацбезопасности Белого дома Шон Саветт говорит, что Трамп "купился на пропагандистский крючок Путина".

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Президент США Дональд Трамп раскритиковал Владимира Зеленского из-за его реакции на мирные переговоры США и РФ в Саудовской Аравии. Президент Украины сказал, что не пойдет на ультиматумы от России, о которых могут договориться Москва и Вашингтон без участия Киева. После этого Трамп обвинил украинские власти в российском вторжении и заявил, что Киев мог "заключить соглашение", чтобы это предотвратить, пишет The Guardian.

"Я очень разочарован, я слышу, что они расстроены тем, что не имеют места (за столом переговоров — ред.)", — ответил Трамп журналистам на вопрос о реакции Украины на переговоры.

Президент США заявил, что урегулирование ситуация можно было достичь много лет назад "без потери большого количества земли".

"Сегодня я услышал: "О, нас не пригласили". Ну, вы там три года ... Вы не должны были этого начинать. Вы могли заключить сделку", — сказал Трамп.

Слова президента Украины Владимира Зеленского относительно переговоров об Украине без Украины разозлили Дональда Трампа, пишут журналисты.

На вопрос о требованиях РФ заставить Зеленского провести президентские выборы, Трамп ответил, что "Украина хочет иметь место за переговорным столом, но украинцы так же имеют право голоса".

"Мы имеем ситуацию, когда у нас не было выборов в Украине, где у нас фактически военное положение в Украине, где лидер в Украине — я имею в виду, мне неприятно это говорить, но его рейтинг упал на 4% — и где страну разнесли в пух и прах. Города в руинах. Дома разрушены", — сказал американский президент.

В интервью ARD Владимир Зеленский в свою защиту ответил, что он является президентом Украины, потому что за него отдали голоса 73% людей, и сейчас его поддерживает большинство украинцев. Он отметил, что остается патриотом своей страны.

"Конечно, Россия хочет от меня избавиться. Может уже не физически, как в начале войны, а политически. И это абсолютно понятно, потому что я очень неудобный человек, неудобный для Путина", — сказал Зеленский.

Шон Саветт, который был спикером Совета национальной безопасности Белого дома при предыдущем президенте Джо Байдене, написал в социальной сети X (ранее — Twitter), что "Трамп купился на пропагандистский крючок Путина".

"Напоминание никому не нужно: Путин начал войну неспровоцированным вторжением в Украину, и его силы совершили военные преступления против украинского народа. Россия является стороной, ответственной за продолжение этой войны", — отметил экс-спикер Белого дома.

Напомним, Дональд Трамп во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго в ночь на 19 февраля также заявлял, что Владимира Зеленского поддерживает 4% украинских граждан, а РФ атакует Украину только на 20% своих возможностей.

19 февраля Фокус выяснял, почему Трамп и Путин хотят вывести Зеленского из игры и на каких условиях США и РФ могут предложить Украине мир.