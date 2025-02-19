Зеленський розлютив Трампа критикою переговорів з РФ без України, — The Guardian

Президент США звинуватив Україну у вторгненні РФ і заявив, що Київ міг "укласти угоду" з агресором. Ексречник Ради нацбезпеки Білого дому Шон Саветт каже, що Трамп "купився на пропагандистський гачок Путіна".

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Президент США Дональд Трамп розкритикував Володимира Зеленського через його реакцію на мирні переговори США та РФ у Саудівській Аравії. Президент України сказав, що не піде на ультиматуми від Росії, про які можуть домовитися Москва і Вашингтон без участі Києва. Після цього Трамп звинуватив українську владу в російському вторгненні та заявив, що Київ міг "укласти угоду", щоб цьому запобігти, пише The Guardian.

"Я дуже розчарований, я чую, що вони засмучені тим, що не мають місця (за столом переговорів — ред.)", — відповів Трамп журналістам на питання про реакцію України на перемовини.

Президент США заявив, що врегулювання ситуація можна було досягти багато років тому "без втрати великої кількості землі".

"Сьогодні я почув: "О, нас не запросили". Ну, ви там три роки … Ви не повинні були цього починати. Ви могли укласти угоду", — сказав Трамп.

Слова президента України Володимира Зеленського щодо переговорів про Україну без України розлютили Дональда Трампа, пишуть журналісти.

На запитання щодо вимог РФ змусити Зеленського провести президентські вибори, Трамп відповів, що "Україна хоче мати місце за переговорним столом, але українці так само мають право голосу".

"Ми маємо ситуацію, коли у нас не було виборів в Україні, де у нас фактично воєнний стан в Україні, де лідер в Україні — я маю на увазі, мені неприємно це говорити, але його рейтинг упав на 4% – і де країну рознесли в пух і прах. Міста в руїнах. Будинки зруйновані", — сказав американський президент.

В інтерв'ю ARD Володимир Зеленський на свій захист відповів, що він є президентом України, бо за нього віддали голоси 73% людей, і зараз його підтримує більшість українців. Він зазначив, що лишається патріотом своєї країни.

"Звичайно, Росія хоче від мене позбутися. Може вже не фізично, як на початку війни, а політично. І це абсолютно зрозуміло, тому що я дуже незручна людина, незручна для Путіна", — сказав Зеленський.

Шон Саветт, який був речником Ради національної безпеки Білого дому при попередньому президенті Джо Байдені, написав у соціальній мережі X (раніше — Twitter), що "Трамп купився на пропагандистський гачок Путіна".

"Нагадування нікому не потрібне: Путін розпочав війну неспровокованим вторгненням в Україну, і його сили вчинили воєнні злочини проти українського народу. Росія є стороною, відповідальною за продовження цієї війни", — зазначив ексречник Білого дому.

Нагадаємо, Дональд Трамп під час пресконференції у Мар-а-Лаго вночі на 19 лютого також заявляв, що Володимира Зеленського підтримує 4% українських громадян, а РФ атакує Україну тільки на 20% своїх можливостей.

19 лютого Фокус з'ясовував, чому Трамп і Путін хочуть вивести Зеленського з гри та на яких умовах США та РФ можуть запропонувати Україні мир.