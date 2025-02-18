Жодних ультиматумів з РФ і гарантії безпеки: реакція Зеленського на переговори США й РФ (відео)

Володимир Зеленський зазначив, що Україна не піде на ультимативні поступки Росії. На його думку, за столом переговорів України та РФ мають бути ті держави, які готові дати гарантії безпеки.

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Президент України Володимир Зеленський прокоментував перемовини Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації у Ер-Ріяді без участі України, зазначивши, що Київ не піде на ультиматуми Росії. Про це він заявив під час пресконференції в Туреччині.

Переговори з РФ: жодних ультиматумів з боку Москви

Очільник держави згадав, що під час повномаштабного вторгнення Україна обходилась без допомоги інших країн — тоді громадяни самі захищали свю державу. І саме в цей момент Росія поставила ультиматум щодо зменшення кількості Збройних сил України, визнання окупованих територій України російськими територіями. Також ворог хотів поставити на чолі України проросійське керівництво, "щоб воно повністю було в вертикалі Путіна".

"У мене таке враження, що зараз відбуваються якісь перемовини і вони з таким самим настроєм відбуваються, але вони відбуваються між представниками Росії та представниками Сполучених Штатів Америки знову про Україну і без України. Цікаво, якщо ми в найскладніший момент не пішли на ці всі ультиматуми, звідки таке відчуття, що зараз Україна на це піде", — зауважив глава України.

Володимир Зеленський розповів, що після ультиматуму Україні Росія зробила таку саму пропозицію Білорусі. Згодом те ж було запропоновано і Туреччині.

"Ми з вами розуміємо, що ніяких домовленостей ні під час окупації Києва "с русскими", ніяких домовленостей під час зустрічі в Білорусі, ніяких домовленостей під час зустрічі в Туреччині у нас "с русскими" не було. Я як президент України нікому нічого не гарантував, нікому нічого не підтверджував, тим більше, йти на ультиматуми Росії не збирався і не збираюсь", — додав глава держави.

Мирні перемовини: хто має бути присутнім за столом переговорів

Президент зазначив, що під час переговорів він готовий бачити тих, хто готовий дати гарантії безпеки для України.

"Ми бачили Сполучені Штати Америки, Європейський Союз плюс Європа інша, яка не в Європейському Союзі. Це стосується і Туреччини. Ми не проти, якщо Туреччина буде давати Україні гарантії безпеки", — наголосив він.

Нагадаємо, що 18 лютого в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріаді пройшла зустріч делегацій РФ та США в столиці Саудівської Аравії. Вона тривала понад чотири години. Після переговорів помічник Путіна зазначив, що російський президент сам вирішить, коли почнуться перемовини щодо війни в Україні.

Під час зустрічі міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і держсекретар США Марко Рубіо домовилися створити переговорні групи з урегулювання війни в Україні. Наразі обидві сторони почали прислухатися і ставитися одна до одної з повагою і "як до рівних".