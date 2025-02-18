"Непогано": як росіяни оцінили зустріч з делегацією США в Ер-Ріяді

Зустріч делегацій РФ та США в столиці Саудівської Аравії тривала понад чотири години. Зокрема, помічник Путіна відповів, що російський президент сам вирішить, коли почнуться перемовини щодо війни в Україні.

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Переговори російської та американської делегацій в Ер-Ріяді завершилися. Про це пише Reuters.

Перша за кілька років зустріч делегацій РФ та США в столиці Саудівської Аравії тривала понад чотири години з 15-хвилинною паузою та перервою на ланч.

Представник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що розуміння щодо зустрічі Володимира Путіна і Дональда Трампа поки немає, проте воно може з'явитися за підсумками зустрічі делегацій країн в Ер-Ріяді. Також він сказав, що російський президент готовий до переговорів з Володимиром Зеленським, хоча його "правомочність викликає сумніви".

Російську сторону представляли міністр закордонних справ Сергій Лавров, помічник президента Юрій Ушаков та голова РФПІ Кирило Дмитрієв. У делегацію США увійшли держсекретар Марко Рубіо, помічник президента з національної безпеки Майк Волтц і спецпосланець президента Близького Сходу Стівен Віткофф.

За словами Ушакова, перемовини пройшли "непогано", а РФ і США домовилися враховувати інтереси одне одного.

Водночас росіянин зазначив, що "поки важко сказати", що Росія і США зближуються, але про це нібито говорили під час зустрічі. Зокрема, російська та американська делегації провели "дуже серйозну розмову з усіх питань".

Відповідаючи на запитання, чи можуть Трамп і Путін зустрітися до кінця лютого, Ушаков сказав: "Потрібна щільна робота делегацій двох країн. Ми до цього готові, але ще рано говорити про конкретний період, конкретні дати зустрічі лідерів".

Зокрема, помічник Путіна відповів, що російський президент сам вирішить, коли почнуться перемовини щодо війни в Україні.

"Американці повинні призначити своїх представників, а ми призначимо своїх, і потім, напевно, робота піде… Президент сам вирішить (хто увійде до команди РФ – ред.)", — сказав Ушаков в ефірі "Першого каналу".

Нагадаємо, переговори в Саудівській Аравії відкривають широкі можливості для Росії, за даними Sky News.

Раніше повідомлялося про те, що Путін готовий до зустрічі із Зеленським.