Никаких ультиматумов с РФ и гарантии безопасности: реакция Зеленского на переговоры США и РФ (видео)

Владимир Зеленский отметил, что Украина не пойдет на ультимативные уступки России. По его мнению, за столом переговоров Украины и РФ должны быть те государства, которые готовы дать гарантии безопасности.

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал переговоры Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации в Эр-Рияде без участия Украины, отметив, что Киев не пойдет на ультиматумы России. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Турции.

Переговоры с РФ: никаких ультиматумов со стороны Москвы

Глава государства вспомнил, что во время полномасштабного вторжения Украина обходилась без помощи других стран — тогда граждане сами защищали свое государство. И именно в этот момент Россия поставила ультиматум по уменьшению количества Вооруженных сил Украины, признание оккупированных территорий Украины российскими территориями. Также враг хотел поставить во главе Украины пророссийское руководство, "чтобы оно полностью было в вертикали Путина".

"У меня такое впечатление, что сейчас происходят какие-то переговоры и они с таким же настроением происходят, но они происходят между представителями России и представителями Соединенных Штатов Америки снова об Украине и без Украины. Интересно, если мы в самый сложный момент не пошли на эти все ультиматумы, откуда такое ощущение, что сейчас Украина на это пойдет", — отметил глава Украины.

Владимир Зеленский рассказал, что после ультиматума Украине Россия сделала такое же предложение Беларуси. Впоследствии то же было предложено и Турции.

"Мы с вами понимаем, что никаких договоренностей ни во время оккупации Киева "с русскими", никаких договоренностей во время встречи в Беларуси, никаких договоренностей во время встречи в Турции у нас "с русскими" не было. Я как президент Украины никому ничего не гарантировал, никому ничего не подтверждал, тем более, идти на ультиматумы России не собирался и не собираюсь", — добавил глава государства.

Мирные переговоры: кто должен присутствовать за столом переговоров

Президент отметил, что во время переговоров он готов видеть тех, кто готов дать гарантии безопасности для Украины.

"Мы видели Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз плюс Европа другая, которая не в Европейском Союзе. Это касается и Турции. Мы не против, если Турция будет давать Украине гарантии безопасности", — подчеркнул он.

Напомним, что 18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Риаде прошла встреча делегаций РФ и США в столице Саудовской Аравии. Она длилась более четырех часов. После переговоров помощник Путина отметил, что российский президент сам решит, когда начнутся переговоры по войне в Украине.

В ходе встречи министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио договорились создать переговорные группы по урегулированию войны в Украине. Сейчас обе стороны начали прислушиваться и относиться друг к другу с уважением и "как к равным".