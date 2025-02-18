РФ і США створять переговорні групи щодо війни в Україні: про що домовилися Лавров і Рубіо

Учасники переговорів домовилися в Ер-Ріяді усувати "дратівників" у відносинах США і Росії. Далі сторони призначать команди, які займуться якнайшвидшим припиненням бойових дій.

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і держсекретар США Марко Рубіо домовилися створити переговорні групи з урегулювання війни в Україні. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на Держдепартамент США.

Учасники переговорів домовилися створити механізм для усунення "дратівників" у відносинах двох країн і вжити заходів для нормалізації роботи дипломатичних місій. Поки що зарано говорити про компроміси, але обидві сторони почали прислухатися і ставитися одна до одної з повагою і "як до рівних".

"Чиновники призначать високопоставлені команди для початку роботи над якнайшвидшим припиненням війни в Україні так, щоб це було міцною, стійкою і прийнятною для всіх сторін угодою", — заявили у відомстві.

Представник Держдепартаменту США Теммі Брюс заявила про бажання Штатів зупинити вбивства. Для цього США використовують свою силу для об'єднання країн. За її словами, президент Дональд Трамп — єдиний лідер у світі, який міг би переконати Україну та Росію погодитися на це.

Команди парламентерів Росії та США почнуть контакти щодо України "у свій час", заявив помічник президента Юрій Ушаков.

За його словами, Москва і Вашингтон провели "дуже серйозну розмову" з усіх питань і попереду потрібно опрацювати питання створення умов для зустрічі Володимира Путіна і Дональда Трампа,

"Зустріч президентів навряд чи може відбутися наступного тижня, потрібна щільна робота", — уточнив Ушаков.

Нагадаємо, у Кремлі кажуть про відсутність розуміння щодо термінів зустрічі Володимира Путіна і Дональда Трампа. У РФ заявляли, що переговори зі США в Ер-Ріяді пройшли "непогано".

Путін заявляв про готовність до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. У Москві наголошували на юридичних аспектах, пов'язаних із "легітимністю" останнього.