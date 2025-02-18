Як в Афганістані 2021 року: Зеленський висловився про можливе припинення вогню

Припинення вогню не слід вважати успіхом, вважає президент. Володимир Зеленський наголошує, що жодні угоди щодо долі України не мають ухвалюватися без її участі.

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Необдумане припинення війни в Україні може призвести до ситуації, схожої на ту, яка склалася в Афганістані 2021 року. Про це в програмі Maischberger на німецькому каналі ARD заявив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави застеріг Захід від повторення помилок минулого, нагадавши про поспішне виведення західних військ з Афганістану, тим самим виступивши проти переговорної тактики, яка відмовляється від найважливіших вимог ще до початку переговорів.

Коментуючи заяви США, що Україна не стане членом НАТО, Зеленський зазначив, що цього виключати не можна, оскільки, за його словами, ніхто не зацікавлений в Афганістані 2.0.

"Угоду про виведення західних військ з Афганістану було досягнуто під час першого терміну президента США Дональда Трампа та реалізовано в найкоротші строки за його наступника Джо Байдена у 2021 році. Це призвело до хаотичного відступу з країни", — зазначив Зеленський, наголосивши, що Талібан швидко захопив столицю і владу в країні.

Роль США

Водночас Зеленський виступив за сильну роль США після укладення мирної угоди. За його словами, сьогодні Україна — це вже не та країна, якою вона була на початку повномасштабного нападу. Однак, зазначив він, без підтримки США перемоги України точно не буде.

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І хоча підхід Дональда Трампа полягав у тому, що допомагати Україні має європейський військовий контингент, Зеленський наголошує, що також поруч мають бути й американці. І йдеться в цьому випадку не лише про чисельність військ.

"Це важлива демонстрація сили Путіну, що всі союзники працюють разом, щоб захистити Україну", — наголосив Зеленський.

Водночас, за його словами, проблема полягає в тому, що США говорять речі, які дуже приємні Путіну, щоб догодити йому.

"Знаєте чому? Щоб зустрітися один з одним і домогтися швидкого успіху. Однак припинення вогню не буде успішним", — наголосив президент України.

Зеленський також рішуче відкинув угоди, які можуть укладатися без України, тому що війна йде з українцями і на українській землі. І все, про що Росія і США можуть домовитися, зазначив він, стосується лише їхніх двосторонніх відносин. Вашингтон і Москва не можуть без Києва вести переговори про життя українців.

Зеленський заявив, що Росія знає, що переговори з ним "непрості", тому, за його словами, Росія і хоче його позбутися. Але поки Україна не прийнята в ЄС і НАТО, російські війська не виведені, а країна не отримала гарантії безпеки, він буде її захищати.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон вважає, що без надійних гарантій безпеки для України припинення вогню може бути нетривалим і нагадувати Мінські угоди.

Також Фокус писав, що Україна не визнаватиме жодних рішень, ухвалених без її безпосередньої участі в Ер-Ріяді між представниками РФ і США.