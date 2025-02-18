Как в Афганистане в 2021 году: Зеленский высказался о возможном прекращении огня

Прекращение огня не следует считать успехом, считает президент. Владимир Зеленский отмечает, что никакие соглашения о судьбе Украины не должны приниматься без ее участия.

Related video

Необдуманное прекращение войны в Украине может привести к ситуации, похожей на ту, которая сложилась в Афганистане в 2021 году. Об этом в программе Maischberger на немецком канале ARD заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства предостерег Запад от повторения ошибок прошлого, напомнил о поспешном выводе западных войск из Афганистана, тем самым выступив против переговорной тактики, которая отказывается от важнейших требований еще до начала переговоров.

Комментируя заявления США, что Украина не станет членом НАТО, Зеленский отметил, что этого исключать нельзя, поскольку, по его словам, никто не заинтересован в Афганистане 2.0.

"Соглашение о выводе западных войск из Афганистана было достигнуто во время первого срока президента США Дональда Трампа и реализовано в кратчайшие сроки при его преемнике Джо Байдене в 2021 году. Это привело к хаотичному отступлению из страны", — отметил Зеленский, подчеркнув, что Талибан быстро захватил столицу и власть в стране.

Роль США

В то же время Зеленский выступил за сильную роль США после заключения мирного соглашения. По его словам, сегодня Украина — это уже не та страна, какой она была в начале полномасштабного нападения. Однако, отметил он, без поддержки США победы Украины точно не будет.

Важно

"Бремя репараций": США потребовали от Украины больше чем 500 млрд за военную помощь

И хотя подход Дональда Трампа заключался в том, что помогать Украине должен европейский воинский контингент, Зеленский подчеркивает, что также рядом должны быть и американцы. И речь в этом случае идет не только о численности войск.

"Это важная демонстрация силы Путину, что все союзники работают вместе, чтобы защитить Украину", — подчеркнул Зеленский.

В то же время, по его словам, проблема заключается в том, что США говорят вещи, которые очень приятны Путину, чтобы угодить ему.

"Знаете почему? Чтобы встретиться друг с другом и добиться быстрого успеха. Однако прекращение огня не будет успешным", — подчеркнул президент Украины.

Зеленский также решительно отверг соглашения, которые могут заключаться без Украины, так как война идет с украинцами и на украинской земле. И все, о чем Россия и США могут договориться, отметил он, касается лишь их двусторонних отношений. Вашингтон и Москва не могут без Киева вести переговоры о жизнях украинцев.

Зеленский заявил, что Россия знает, что переговоры с ним "непростые", поэтому, по его словам, Россия и хочет от него избавиться. Но пока Украина не принята в ЕС и НАТО, российские войска не выведены, а страна не получила гарантии безопасности, он будет ее защищать.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что без надежных гарантий безопасности для Украины прекращение огня может быть непродолжительным и напоминать Минские соглашения.

Также Фокус писал, что Украина не будет признавать никаких решений, принятых без ее непосредственного участия в Эр-Рияде между представителями РФ и США.