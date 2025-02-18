"Есть риск, что это прекращение огня закончится, как Минские соглашения", — Макрон

Президент Франции выразил обеспокоенность: по его мнению, без надежных гарантий безопасности для Украины прекращение огня может быть непродолжительным и напоминать Минские соглашения. Также он анонсировал новые важные действия для Украины в ближайшие дни.

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Прекращение российской агрессии должно сопровождаться надежными гарантиями безопасности для Украины, убежден президент Франции Эмманюэль Макрон. Он заявил, что европейцы и американцы вместе с украинцами сейчас должны совместно и усиленно над этим работать, чтобы достичь безопасности и устойчивого мира, иначе переговоры с россиянами могут быть совсем непродолжительными. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х ночью 18 февраля.

Он заявил, что европейские лидеры стремятся к прочному и длительному миру в Украине.

"Россия должна прекратить свою агрессию, и это должно сопровождаться сильными и надежными гарантиями безопасности для украинцев. Иначе есть риск, что это прекращение огня закончится, как Минские соглашения", — написал президент Франции.

В то же время он выразил убеждение в том, что сейчас Европа должна инвестировать больше и лучше в свою безопасность и оборону. Вместе с тем, Макрон анонсировал новые важные дискуссии "в ближайшие дни".

"Будет продолжаться работа на основе предложений Еврокомиссии как по поддержке Украины, так и по развитию и инвестированию в нашу оборону... Я продолжу эти дискуссии в ближайшие дни".

Президент Франции также отметил, что европейцы "стремятся ускорить" реализацию своей повестки дня, которая касается прежде всего безопасности и сохранения суверенитета.

"Решения, действия, слаженность. Быстро", — написал Макрон.

Также стало известно ночью 18 февраля о том, что президент Украины Владимир Зеленский пообщался с Эмманюэлем Макроном. Главы государств обсуждали глобальную ситуацию и гарантии безопасности для Украины в частности. Впоследствии о подробностях разговора президент Украины сообщил в своем Telegram-канале.

"Договорились, что будем в постоянном контакте. Решаются важные вещи", — написал он.

Скриншот | Сообщение президента

Напомним, ранее зарубежные СМИ сообщили о том, что Макрон созывает срочный саммит в Париже, чтобы собрать европейских лидеров для продумывания плана действий после заявлений Дональда Трампа. Об этом Фокус узнал 16 февраля.

Также вскоре стало известно о других подробностях встречи европейских лидеров. В частности сообщили о том, что приоритетным будет вопрос вступления Украины в НАТО. Об этом Фокус писал 17 февраля.