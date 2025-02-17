Макрон созывает экстренный саммит в Париже: когда начнется встреча европейских лидеров

По данным СМИ, встреча европейских лидеров носит "неформальный характер". Среди приоритетных вопросов экстренного саммита — автоматическое вступление Украины в НАТО.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон созывает экстренный саммит. Лидеры стран Европы в Париже 17 февраля обсудят ситуацию в Украине и европейскую безопасность, сообщает французская газета Le Figaro.

Главы правительств Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании соберутся на фоне напряженности из-за дипломатических шагов президента США Дональда Трампа в отношении России.

В Елисейском дворце уточнили, что саммит в Париже носит "неформальный характер". Кроме глав правительств ее посетят председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

"Их работа могла бы быть расширена в других форматах с целью объединения всех партнеров, заинтересованных в мире и безопасности в Европе", — уточнили в председательстве Франции.

Во время саммита в Париже могут обсудить автоматическое вступление Украины в НАТО, о чем не раз говорили американские сенаторы. Экстренный саммит в Париже пройдет в Елисейском дворце во второй половине 17 февраля.

Глава французской дипломатии Жан-Ноэль Барро тем временем настаивает на том, чтобы лидеры стран Европы так или иначе участвовали в дискуссиях по поводу завершения войны в Украине и обеспечении европейскjq безопасности.

"Мы давно поняли, что вести диалог с Россией бесполезно. Я думаю, Штаты быстро поймут, что только давление заставит президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров", — сказал глава МИД Франции.

Франция и Великобритания активно обсуждали возможность отправки военных в Украину в качестве миротворцев. Макрон поддержал идею и говорил о ней с Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском.

По мнению Зеленского, Владимир Путин не хочет участвовать в Саммите мира. Запад должен усилить Украину перед любыми переговорами с Россией.