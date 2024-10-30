"Мы очень открыты": Зеленский прокомментировал возможность участия Путина в саммите мира

По словам Владимира Зеленского, Украина уже готова к тому, чтобы дополнить свой план победы теми пунктами, которые предложат Китай, Бразилия и другие страны.

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Глава Кремля Владимир путин не знает, что будет делать после войны, а потому не хочет принимать участие в Саммите мира. Об этом в интервью иностранным журналистам заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский о переговорах (смотреть с 35 минуты)

По его словам, перед любыми переговорами с РФ Украину необходимо усилить. При этом Киев готов к тому, чтобы Россия приняла участие во втором саммите мира, однако для этого должен быть план. Кроме того, необходимо привлечь страны глобального юга.

Президент отметил, что Украина уже готова к тому, чтобы дополнить свой план победы теми пунктами, которые предложат Китай, Бразилия и другие страны. Однако только в том случае, если эти пункты не противоречат Уставу ООН и помогут остановить боевые действия.

"Мы готовы, мы очень открыты. Но, когда они услышали, что я готов, они сказали, что Украина хочет только свой план. Нет", — сказал Зеленский.

По его словам, Украина подготовит мирный план в ноябре. Если будут предложения от других стран, то можно создать совместный план.

Более того, как сказал Зеленский, если страны Глобального юга хотят пригласить Владимира Путина, то они могут это сделать. Однако он не хочет, ведь не знает, что делать после войны.

"У нас есть наш план, но у него — свой собственный план", — сказал Зеленский.

Напомним, в том же интервью Зеленский рассказал, поможет ли Запад против солдат из КНДР. Украина не будет просить союзников предоставить "живую силу" для войны против российской армии, подчеркнул президент. По его словам, сейчас поднимать эту тему очень опасно.

Кроме того, Зеленский упрекнул партнеров за тяжелую зиму 2024-2025. Он подтвердил, что зимой в Украине ожидаются отключения света. Он рассказал об обещании, которое получил от НАТО еще до начала осени.