"Ми дуже відкриті": Зеленський прокоментував можливість участі Путіна в саміті миру

За словами Володимира Зеленського, Україна вже готова до того, щоб доповнити свій план перемоги тими пунктами, які запропонують Китай, Бразилія та інші країни.

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Очільник Кремля Володимир Путін не знає, що робитиме після війни, а тому не хоче брати участь у Саміті миру. Про це в інтерв'ю іноземним журналістам заявив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про переговори (дивитися з 35 хвилини)

За його словами, перед будь-якими переговорами з РФ Україну необхідно посилити. При цьому Київ готовий до того, щоб Росія взяла участь у другому саміті миру, однак для цього має бути план. Крім того, необхідно залучити країни глобального півдня.

Президент зазначив, що Україна вже готова до того, щоб доповнити свій план перемоги тими пунктами, які запропонують Китай, Бразилія та інші країни. Однак тільки в тому разі, якщо ці пункти не суперечать Статуту ООН і допоможуть зупинити бойові дії.

"Ми готові, ми дуже відкриті. Але, коли вони почули, що я готовий, вони сказали, що Україна хоче тільки свій план. Ні", — сказав Зеленський.

За його словами, Україна підготує мирний план у листопаді. Якщо будуть пропозиції від інших країн, то можна створити спільний план.

Ба більше, як сказав Зеленський, якщо країни Глобального півдня хочуть запросити Володимира Путіна, то вони можуть це зробити. Однак він не хоче, адже не знає, що робити після війни.

"У нас є наш план, але в нього — свій власний план", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, у тому ж інтерв'ю Зеленський розповів, чи допоможе Захід проти солдатів із КНДР. Україна не проситиме союзників надати "живу силу" для війни проти російської армії, наголосив президент. За його словами, зараз порушувати цю тему дуже небезпечно.

Крім того, Зеленський дорікнув партнерам за важку зиму 2024-2025. Він підтвердив, що взимку в Україні очікуються відключення світла. Він розповів про обіцянку, яку отримав від НАТО ще до початку осені.