"Мы не можем рисковать": Зеленский рассказал, поможет ли Запад против солдат из КНДР

Украина не будет просить союзников предоставить "живую силу" для войны против российской армии, подчеркнул президент. По его словам, сейчас поднимать эту тему очень опасно.

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Киев не будет настаивать, чтобы войска западных стран присоединились к боевым действиям в Украине, даже несмотря на участие солдат КНДР на стороне российской армии. Об этом во время интервью представителям СМИ стран Северной Европы заявил президент Владимир Зеленский.

Глава государства даже не уверен, что когда-то вообще всерьез озвучит подобную просьбу.

"Я знаю, что все относятся к этому скептически и очень осторожно. И мы никогда не настаивали, никогда не проталкивали эту идею и никогда не говорили о ней детально", — отметил он.

Он считает, что когда подобное решение не идет от лидеров и от обществ, поднимать эту тему очень опасно.

"Мы не можем поднимать эту тему. Это не может быть только нашей публичной волей, потому что иначе это может разрушить всю остальную поддержку, и мы не можем рисковать потерей поддержки, какую мы уже имеем", — отметил Владимир Зеленский.

29 октября испанское издание El Pais сообщало, что ВСУ уже нанесли первые удары по солдатам из КНДР.

Между тем около 200 военных из Северной Кореи, которые ранее сбежали в Южную Корею, выразили желание отправиться в Украину, чтобы начать кампанию психологической войны против войск Пхеньяна. Добровольцы, которые имеют за плечами десятки лет службы в армии КНДР, готовы использовать свои внутренние знания северокорейской военной культуры, чтобы подорвать и деморализовать войска Ким Чен Ына.