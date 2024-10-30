"Ми не можемо ризикувати": Зеленський розповів, чи допоможе Захід проти солдатів з КНДР

Україна не проситиме союзників надати "живу силу" для війни проти російської армії, наголосив президент. За його словами, наразі порушувати цю тему дуже небезпечно.

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Київ не наполягатиме, аби війська західних країн доєдналися до бойових дій в Україні, навіть попри участь солдатів КНДР на боці російської армії. Про це під час інтерв'ю представникам ЗМІ країн Північної Європи заявив президент Володимир Зеленський.

Голова держави навіть не впевнений, що колись взагалі серйозно озвучить подібне прохання.

"Я знаю, що всі ставляться до цього скептично й дуже обережно. І ми ніколи не наполягали, ніколи не проштовхували цю ідею й ніколи не говорили про неї детально", — зазначив він.

Він вважає, що коли подібне рішення не йде від лідерів та від суспільств, порушувати цю тему дуже небезпечно.

"Ми не можемо порушувати цю тему. Це не може бути лише нашою публічною волею, тому що інакше це може зруйнувати всю іншу підтримку, і ми не можемо ризикувати втратою підтримки, як ми вже маємо", — зазначив Володимир Зеленський.

29 жовтня іспанське видання El Pais повідомляло, що ЗСУ вже завдали перших ударів по солдатах з КНДР.

Тим часом близько 200 військових із Північної Кореї, які раніше втекли до Південної Кореї, висловили бажання вирушити в Україну, щоб розпочати кампанію психологічної війни проти військ Пхеньяна. Добровольці, які мають за плечима десятки років служби в армії КНДР, готові використати свої внутрішні знання північнокорейської військової культури, щоб підірвати та деморалізувати війська Кім Чен Ина.