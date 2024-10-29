5 тисяч у вантажівках: ЗСУ завдали перших ударів по схованці солдатів КНДР, — El Pais

Проти ЗСУ під Курськом воюють російські новобранці, до яких вже приєднались солдати Північної Кореї. Згідно з даними розвідки, ідеться про п'ятитисячне поповнення, яке об'єдналось з 40-тисячним угрупуванням ЗС РФ.

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На лінії фронту в Курській області під удар Сил оборони, ймовірно, потрапив підрозділ військ КНДР. Північнокорейських солдатів везли понад 6 тис. км у цивільних вантажівках і вони могли приєднатись до 810-ої бригади морпіхів ЗС РФ. Про боєздатність поповнення, яке опинилось у Курській області, розповіло іспанське видання El Pais.

Журналісти отримали інформацію від анонімного співрозмовника з Державної прикордонної служби, вказано у статті. Джерело заявило, що Сили оборони вже били по точці дислокації північнокорейських солдатів в Курській області. Якихось відео- чи фотодоказів цієї заяви, даних про місцевість, видання не публікувало. Водночас воно контактувало з бійцями ЗСУ, які тримають позиції на російській території. Військові заявили, що поки що не можуть візуально підтвердити, що бійці КНДР дійсно прибули на фронт і долучились до бойових дій.

"Жоден з піхотних підрозділів, які воюють у Курську, з якими консультується газета, не мав візуальних доказів того, що північнокорейські солдати воюють на фронті", — написало видання.

У статті також підсумували відкриті дані щодо прибуття на фронт поповнення, про яке президент РФ Володимир Путін міг домовитись з лідером КНДР Кім Чен Ином. Зокрема, згідно з даними ГУР та західних розвідок, ЗС РФ отримали 10 тис. солдатів. Половина від 10 тис. вже перебуває під Курськом, при чому для їх перевезення використали цивільні вантажівки. П'ятитисячне військо КНДР, ймовірно, вже підсилило 40-тисячні сили Москви в Курській області. Нові частини приєднались до 810-ї російської морської піхотної бригади, свідчать перехоплення українських спецслужб, на які посилається El Pais. Співрозмовники західних ЗМІ з 95 бригади ЗСУ зауважили, що під Курськом північнокорейці навряд чи допоможуть підрозділам РФ, які складаються з новобранців.

"Солдати з 95-ї бригади припускають, що північнокорейці, якщо їм нарешті доведеться воювати і не виконувати інших матеріально-технічних завдань, не будуть готові давати хороший бій", — навели журналісти слова українських військових.

Війська КНДР в РФ — що відомо

Зазначимо, 28 жовтня видання The New York Times навело слова командира 61 бригади ЗСУ Артем Холодкевича, який воює в Курській області. З його слів, підрозділ отримав СМС-повідомлення від командування про активізацію штурмів РФ. Штурми активізуються протягом найближчих кількох днів, і в них братимуть участь спільно війська Пхеньяна та Москви.

Тим часом медіа Південної Кореї написало про 200 колишніх солдатів Північної Кореї, які захотіли воювати на боці України. Як з'ясувалось, вони втекли з КНДР і хотіли б використовувати свій досвід для деморалізації своїх колишніх армійських колег.

Нагадуємо, видання CNN розповіло про проблеми, з якими зустрінуться північнокорейські солдати у російському війську. Одна з них — постійне недоїдання, від якого вони потерпали на батьківщині, написали журналісти The Wall Street Journal.