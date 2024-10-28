ЗМІ повідомили про відправлення "слабких" бійців КНДР до РФ: з'явилась реакція РНБО

Керівник ЦПД Андрій Коваленко зазначив, що війська КНДР, яких відправлятимуть на сучасну війну, за 3–6 місяців будуть обкатані в бою.

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Північнокорейські війська, що прибувають на лінію фронту Росії та України, "не є найкращими з найкращих в армії Кім Чен Ин". Про це пише The Wall Street Journal

"Вони виглядають молодими — підлітками або приблизно 20 років — і, ймовірно, перебувають на ранніх етапах призову до армії, згідно з відеоматеріалами та представниками розвідки. Солдати здаються відносно невисокими й тендітними, що відображає поширене недоїдання в збіднілій Північній Кореї", — зазначає видання.

Їх спецпідготовка була зосереджена на вбивствах та руйнуванні інфраструктури в гірській Південній Кореї — це не схоже на війну, що розгортається уздовж українсько-російського кордону. Ці солдати, найімовірніше, ніколи не залишали Північну Корею. Водночас КНДР використовує застаріле та зношене звичайне військове обладнання.

"Це просто найманці, гарматне м'ясо", — заявив про них міністр оборони Південної Кореї Кім Ен Хен.

Журналісти висувають припущення, що таким способом Кім Чен Ин захоче оцінити внутрішню реакцію на цей крок, а також реакцію Кремля, відправивши насамперед тих, кого він вважає марними.

"Вони прокладуть шлях для досвідченіших", — зазначив колишній співробітник міністерства оборони та національної безпеки Південної Кореї Джеймс Дж. Б. Пак.

Військові КНДР не можуть в принципі бути підготовлені до ведення сучасної війни. Такими словами відреагував на публікацію керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Він додав, що війська КНДР приїхали, щоб здобувати досвід в бою в Курській області та допомагати армії РФ. Тому вчитись в росіян вони не будуть.

"Безумовно, що на Заході є зацікавлені в тому, аби применшити ситуацію, щоб нічого самим не робити. Втім, це хибний шлях. За 3–6 місяців військові КНДР, яких відправлятимуть на сучасну війну, будуть обкатані в бою. І це загроза, яку розуміє Південна Корея і має розуміти НАТО. Бо саме на країни Балтії в майбутньому може напасти Росія, посилена "бурятами з КНДРʼ, — зазначив керівник ЦПД.

Нагадаємо, 28 жовтня зазначалось, що перші вантажівки з північнокорейськими військами, ймовірно, досягли лінії фронту у Курській області. Однак розгортання сил Північної Кореї на території Росії не відображено в документах, що викликає у ворожій армії непорозуміння.

Також того дня стало відомо, що солдати КНДР разом з військами ЗС РФ візьмуть участь у контрнаступі в Курській області. Будь-яка значна їхня кількість дасть змогу Росії тримати більше своїх сил на сході України.