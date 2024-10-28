Армія КНДР та ЗС РФ здійснять контрнаступ у Курській області, — ЗМІ

За інформацією журналістів видання BILD, від співпраці КНДР та РФ виграють обидві держави. Доходи Північної Кореї можуть зрости, а Кремль покаже, що має серйозного противника.

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Північнокорейські солдати разом з військами ЗС РФ візьмуть участь в контрнаступі в Курській області. Про це пише The New York Times з посиланням на українських та американських чиновників.

"Кілька тисяч північнокорейських солдатів прибули до Курської області, де вони, як очікується, візьмуть участь у майбутньому контрнаступі, щоб витіснити українські війська, які окупували частину регіону із серпня", — йдеться в повідомленні.

Журналісти зазначають, що війська КНДР ще не вступили в бій, і поки не зрозуміло, яку роль вони відіграватимуть в майбутньому. Якою б не була їхня роль, будь-яка значна кількість північнокорейських солдатів дасть змогу Росії тримати більше своїх сил на сході України. Вони зможуть "зосередитися на захопленні якомога більшої частини української території до суворої зимової погоди".

Видання BILD з посиланням на дослідження аналітикині Олени Гусейнової з університету Ханкук у Сеулі зазначає, що вартість постачання зброї до Росії з КНДР до сьогодні становить до п'яти мільярдів євро. Північна Корея може "значно збільшити" свої доходи коштом співпраці з Москвою.

Залежно від кількості наданих Кремлю солдат доходи силового апарату країни можуть зрости на сотні мільйонів доларів. За інформацією Гусейнової, влада Північної Кореї навряд чи відправить до РФ понад 20 тисяч військових. Саме така кількість не поставить під загрозу стабільність режиму Кім Чен Ина.

"Росія звертається до Північної Кореї насамперед тому, що має величезну потребу в боєприпасах. Путін також хоче показати, що має близького союзника, а, значить, і можливість підтримувати агресивну війну протягом тривалого часу", — додала Олена Гусейнова.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 25 жовтня розповідав, коли очікується застосування Росією північнокорейських бійців на передовій. Планувалось, що перші військові з КНДР будуть залучені у зоні бойових дій вже 27–28 жовтня.

В неділю, 27 жовтня, глава Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що Північна Корея де-факто бере участь у повномасштабній війні з Україною. Участь армії КНДР у бойових діях змінює сценарій і сенс усього протистояння.

В понеділок, 28 жовтня, стало відомо, що перші вантажівки з північнокорейськими військами, ймовірно, досягли лінії фронту у Курській області. Розгортання сил Північної Кореї на території Росії не відображено в документах і це викликає непорозуміння у ворога.