Армия КНДР и ВС РФ осуществят контрнаступление в Курской области, — СМИ

По информации журналистов издания BILD, от сотрудничества КНДР и РФ выиграют оба государства. Доходы Северной Кореи могут вырасти, а Кремль покажет, что имеет серьезного противника.

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Северокорейские солдаты вместе с войсками ВС РФ примут участие в контрнаступлении в Курской области. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на украинских и американских чиновников.

"Несколько тысяч северокорейских солдат прибыли в Курскую область, где они, как ожидается, примут участие в будущем контрнаступлении, чтобы вытеснить украинские войска, которые оккупировали часть региона с августа", — говорится в сообщении.

Журналисты отмечают, что войска КНДР еще не вступили в бой, и пока не понятно, какую роль они будут играть в будущем. Какой бы ни была их роль, любое значительное количество северокорейских солдат позволит России держать больше своих сил на востоке Украины. Они смогут "сосредоточиться на захвате как можно большей части украинской территории до суровой зимней погоды".

Издание BILD со ссылкой на исследование аналитика Елены Гусейновой из университета Ханкук в Сеуле отмечает, что стоимость поставок оружия в Россию из КНДР до сих пор составляет до пяти миллиардов евро. Северная Корея может "значительно увеличить" свои доходы за счет сотрудничества с Москвой.

В зависимости от количества предоставленных Кремлю солдат доходы силового аппарата страны могут вырасти на сотни миллионов долларов. По информации Гусейновой, власти Северной Кореи вряд ли отправят в РФ более 20 тысяч военных. Именно такое количество не поставит под угрозу стабильность режима Ким Чен Ына.

"Россия обращается к Северной Корее прежде всего потому, что имеет огромную потребность в боеприпасах. Путин также хочет показать, что имеет близкого союзника, а, значит, и возможность поддерживать агрессивную войну в течение длительного времени", — добавила Елена Гусейнова.

Напомним, президент Владимир Зеленский 25 октября рассказывал, когда ожидается применение Россией северокорейских бойцов на передовой. Планировалось, что первые военные из КНДР будут привлечены в зоне боевых действий уже 27-28 октября.

В воскресенье, 27 октября, глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что Северная Корея де-факто участвует в полномасштабной войне с Украиной. Участие армии КНДР в боевых действиях меняет сценарий и смысл всего противостояния.

В понедельник, 28 октября, стало известно, что первые грузовики с северокорейскими войсками, вероятно, достигли линии фронта в Курской области. Развертывание сил Северной Кореи на территории России не отражено в документах и это вызывает недоразумение у врага.