Первые грузовики с военными КНДР, вероятно, уже прибыли под Курск, — Forbes

По информации издания, развертывание сил Северной Кореи на территории России не отражено в документах, что вызывает у вражеских военных недоразумения.

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Первые грузовики с северокорейскими войсками, вероятно, достигли линии фронта в Курской области. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на перехваченные радиопереговоры российских военных.

"Если судить по перехваченным российским радиопереговорам, Кремль тайно перебрасывает северокорейские войска в направлении выступа, удерживаемого Украиной в Курской области России", — отмечает издание.

В издании отмечают, что перехваченные переговоры, опубликованные Главным управлением разведки, похоже, подтверждают то, что тысячи северокорейских солдат начали прибывать вдоль линии фронта на запад России.

Перехваченный разговор двух российских военных чиновников касался водителя грузовика КАМАЗ по имени Андрей Свериденко, который остановили при въезде в Курск. Несколько КАМазов были задержаны на трассе в Курской области российской военной полицией. Один из грузовиков, по которому шел разговор, имел гражданский номер. Транспортное средство "не имело боевого назначения", поэтому военная полиция "забеспокоилась".

Издание также отмечает, что развертывание сил Пхеньяна в Курске не отражено в документах.

"Партия северокорейских солдат Свериденко предназначалась для 810-й бригады морской пехоты российского флота, которая пытается отразить украинское наступление на восточном крае Курской дуги в районе села Русская Конопелька. Украинские беспилотники и артиллерия пока сдерживают россиян", — добавляют в издании.

Там отметили, что подразделения морской пехоты известны своей жестокостью и плохой дисциплиной. В частности, 155-я морская пехотная бригада, дислоцированная на западном крае Курской дуги, захватила и казнила девять украинских операторов беспилотников.

Напомним, президент Владимир Зеленский 25 октября рассказывал, когда ожидается применение Россией северокорейских бойцов на передовой. Первые военные из КНДР будут привлечены в зоне боевых действий уже 27-28 октября.

В воскресенье, 27 октября, глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что Северная Корея де-факто участвует в полномасштабной войне с Украиной. Участие армии КНДР в боевых действиях меняет сценарий и смысл всего противостояния,