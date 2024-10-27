Северная Корея де-факто вступила в войну с Украиной, – Ермак

Де-юре Пхеньян не объявлял войну, но тайно присоединился к агрессии против Украины. Участие армии КНДР в боевых действиях меняет сценарий и смысл всего противостояния, подчеркивает глава ОП.

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Регулярные войска Северной Кореи перебрасываются в Курскую область России и начнут сражаться против ВСУ. Такой шаг показывает, что Северная Корея де-факто участвует в полномасштабной войне с Украиной, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью итальянской газете Сorriere Della Sera.

"Де-факто можно сказать, что Северная Корея участвует в войне. Де-юре официального объявления войны от Пхеньяна не было, но они присоединились к военной агрессии против нашей страны", — сказал он.

Украина сейчас борется не только с российским агрессором, но и с его северокорейскими и иранскими союзниками. Иран регулярно поставляет беспилотники "Шахед", поэтому западным союзникам Киева надо жить в новой реальности и принимать конкретные решения, считает глава ОП.

"Мы давно говорим — нужно больше оружия, а ограничения на удары по территории России должны быть отменены. Это отражено в плане победы президента Владимира Зеленского", — заметил он.

Участие КНДР в боевых действиях, безусловно, изменит политический сценарий и смысл войны. Западу не стоит опасаться эскалации, нужно реагировать сообща. Недостаточно лишь прекратить боевые действия, надо стремиться предотвратить следующую агрессию, убежден Ермак.

"В противном случае опасность дойдет до стран Балтии, а потом и до Балкан. Все они заявляют, что "очень обеспокоены", но если Украина не остановит вторжение, они будут следующими. Благодаря самопожертвованию героических украинских воинов удалось защитить Европу и международный порядок. Пришло время вам не медлить, а быстро дать нам оружие и боеприпасы в достаточном количестве", — заявил чиновник.

Напомним, Зеленский ранее говорил, что Украина будет фактически вынуждена воевать против армии КНДР. Президент РФ Владимир Путин "вкладывается в террор" из-за отсутствия сильных решений на Западе, добавил он.

Пхеньян предоставил в помощь России до 12 тысяч военных, в том числе и спецназ. В Южной Корее пока лишь обсуждают участие северокорейских войск в войне с Украиной.