Украина вынуждена будет в Европе воевать против Северной Кореи, — Зеленский (видео)

По словам президента, в РФ настроены и дальше на агрессию, поэтому пытаются увеличить оборонное производство и берут в сообщники Северную Корею.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина будет фактически вынуждена воевать против Северной Кореи. Об этом он заявил в своем вечернем обращении.

"В Москве настроены на продолжение агрессии. Больше ничего они там не хотят. И именно поэтому они пытаются увеличить их оборонное производство, и именно за счет обхода санкций. И именно поэтому берут в сообщники все больше Северную Корею, и уже на днях их солдаты могут быть на поле боя против Украины. Украина вынуждена будет в Европе фактически воевать против Северной Кореи", — рассказал он.

Глава украинского государства отметил, что Владимира Путина побуждает вкладываться в террор отсутствие более сильных решений партнеров в поддержку Украины. Однако развертывание войны можно остановить конкретными шагами.

"Мы дали все такие шаги в Плане победы. То, что не позволит виновникам войны стать еще более агрессивными. Мы ожидаем необходимого большего давления на Россию. Мы ожидаем большей поддержки для Украины", — добавил Владимир Зеленский.

Напомним, 18 октября стало известно, что КНДР приняла решение направить в Россию для войны против Украины 12 тысяч военнослужащих, включая подразделение спецназа. В общем Пхеньян решил развернуть четыре бригады.

Несколько тысяч северокорейских солдат уже прибыли в Курскую область РФ. Предполагается, что они примут участие в будущем контрнаступлении против ВСУ, которые заняли часть области в августе.